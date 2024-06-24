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В Барселоне планируют запретить сдавать жилье туристам

В ответ на антитуристические протесты Барселона запретит краткосрочную аренду жилья

24 июня 2024, 11:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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В ответ на возмущение местных жителей, связанное с туристическим наплывом, власти Барселоны приняли решение: начиная с 2029 года, город запретит сдачу жилья туристам. Это мера должна помочь решить проблему дефицита жилья для местных и снизить стоимость аренды. 

В Барселоне планируют запретить сдавать жилье туристам

В Барселоне планируют запретить сдавать жилье туристам

Как сообщает мэр города Жауме Колбони, в последнее десятилетие стоимость жилья в Барселоне выросла на 70%. Поэтому до ноября 2028 года Барселона отменит лицензии на 10 101 квартиру, которые сейчас сдаются в краткосрочную аренду. Это означает, что "с 2029 года", если не будет никаких задержек, "туристические квартиры... исчезнут из Барселоны"

"Эти 10 000 квартир пойдут на рынок для аренды или продажи для жителей города", — добавил Колбони.

Это решение вызвало различные реакции как среди местных жителей, так и среди представителей туристической индустрии.

По словам тревел-экспертов, хотя это нововведение и не уменьшит общее количество посетителей города, оно значительно усложнит процесс планирования поездок и может привести к увеличению стоимости проживания в Барселоне.

Кроме того, “Комментарии” писали, что Пальма-де-Майорка, жемчужина испанского туризма, также столкнулась с серьезной проблемой – массовым туризмом. Мэр Хайме Мартинес предложил ряд решительных мер, чтобы обуздать неконтролируемый поток отдыхающих и его негативные последствия.

Читайте на портале “Комментарии” — Япония снова открылась для туристов, и число иностранцев стремительно возросло. Однако не все рады такому наплыву посетителей. В ответ на увеличение числа туристов и падение стоимости местной валюты, в Японии начали вводить новые тарифы, которые заставят иностранцев платить больше, чем местных жителей.



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Источник: https://minfin.com.ua/ua/2024/06/23/129579038/
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