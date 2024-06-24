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Черновалова Кристина
В ответ на возмущение местных жителей, связанное с туристическим наплывом, власти Барселоны приняли решение: начиная с 2029 года, город запретит сдачу жилья туристам. Это мера должна помочь решить проблему дефицита жилья для местных и снизить стоимость аренды.
В Барселоне планируют запретить сдавать жилье туристам
Как сообщает мэр города Жауме Колбони, в последнее десятилетие стоимость жилья в Барселоне выросла на 70%. Поэтому до ноября 2028 года Барселона отменит лицензии на 10 101 квартиру, которые сейчас сдаются в краткосрочную аренду. Это означает, что "с 2029 года", если не будет никаких задержек, "туристические квартиры... исчезнут из Барселоны"
Это решение вызвало различные реакции как среди местных жителей, так и среди представителей туристической индустрии.
По словам тревел-экспертов, хотя это нововведение и не уменьшит общее количество посетителей города, оно значительно усложнит процесс планирования поездок и может привести к увеличению стоимости проживания в Барселоне.
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