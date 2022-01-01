В Бельгии обрушился дом: есть несколько погибших

В пятницу, 31 декабря, в Бельгии произошел взрыв в жилом доме. В результате инцидента в городе Турнхаут погибли три человека. Один человек считается пропавшим без вести. Об этом пишет DPA.



Взрыв в доме, фото Olivier Matthys/AP

Местную жительницу достали из-под завалов живой, ее госпитализировали в больницу. Известно, что взрыв произошел в четырехэтажном доме, там разрушены два верхних этажа.

Спасатели прибыли на место происшествия и начали поиск людей. Событие произошло около 7:15 утра. Местная полиция призвала граждан избегать этой зоны и освободить дорогу службам экстренной помощи. На месте взрыва спасатели работали целый день, чтобы освободить пострадавших. Из-под завалов достали два трупа.



Известно, что взрыв произошел из-за утечки природного газа в квартире, что находится в среднем подъезде. В результате от взрыва обрушились части наружной стены, части потолка и крыши на верхних этажах. Также обвалились стены и пол в шести квартирах.

На место выезжала местная полиция и представители прокуратуры. Причины инцидента и обстоятельства будут расследовать. Мэр города выразил соболезнования родным погибших в результате взрыва.



Как сообщал портал "Комментарии", в центре Баку произошел сильнейший взрыв. В результате происшествия ранения разной степени тяжести получили два человека. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Также из-за взрыва серьезные повреждения получили несколько транспортных средств, которые были припаркованы неподалеку.

Также мы писали, что в США на нефтезаводе Exxon Mobil произошел мощный взрыв и пожар. По данным СМИ, вспышка образовалась при ремонте установки гидроочистки. Также стало известно, что пламя коснулось части производства бензина на заводе.

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