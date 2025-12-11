В Бельгии выдвинули циничный ультиматум по отношению к Украине: на Западе сообщили о намерении Брюсселя

Бельгия предложила Евросоюзу новую инициативу — создать дополнительный финансовый резерв для защиты от возможных угроз России по кредиту Украины на сумму 210 млрд. евро, обеспеченного российскими активами.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Politico со ссылкой на полученные документы, этот резерв является частью пакета изменений, которые Бельгия предлагает внести в инициативу Еврокомиссии. Предполагается, что финансирование резерва будет осуществляться за счет 185 млрд. евро замороженных российских государственных активов в депозитарии Euroclear. Еще 25 млрд евро планируют привлечь из других заблокированных российских средств, хранящихся на частных банковских счетах в странах ЕС, преимущественно во Франции.

Основная цель этого предложения – предоставить Euroclear дополнительную защиту в случае возможных действий Кремля.

Предложенный резерв должен дополнить финансовые гарантии стран-членов ЕС, чтобы Бельгия не несла самостоятельно весь риск погашения кредита, если России удастся вернуть активы.

Кроме того, Бельгия выступила за расширение гарантий для покрытия потенциальных судебных споров и урегулирований, хотя многие столицы выступают против этого подхода.

Брюссель представил эти требования в преддверии саммита ЕС 18 декабря, где лидеры должны согласовать дальнейшее финансирование оборонных потребностей Украины. По прогнозам, ресурсы Киева могут иссякнуть уже в апреле. Если замороженные российские активы не будут вовлечены в новый кредитный механизм, странам ЕС придется финансировать Украину за свой счет, чего стремятся избежать государства против повышения налогового давления на граждан.

Бельгия выступает ключевым критиком нынешнего механизма, поскольку опасается, что в случае юридической победы Москвы она может остаться ответственной за весь кредит.

В своих замечаниях Бельгия призывает ЕС создать отдельный финансовый резерв для защиты Euroclear от возможных ответных шагов России. Документ отмечает, что страховой механизм должен покрывать рост расходов, например, юридические расходы на защиту от реталиации, а также компенсировать недополученные доходы.

Как уже писали "Комментарии", мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение вечера среды, 10 декабря, российская система ПВО сбила 32 беспилотника, направлявшихся в столицу. По данным Telegram - канала Mash, параллельно в Смоленской области получила повреждения одна из местных теплоэлектроцентралей.