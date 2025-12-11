У Бельгії висунули цинічний ультиматум щодо України: на Заході повідомили про намір Брюсселю

Бельгія запропонувала Євросоюзу нову ініціативу — створити додатковий фінансовий резерв для захисту від можливих загроз Росії щодо кредиту Україні на суму 210 млрд євро, забезпеченого російськими активами.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Politico з посиланням на отримані документи, цей резерв є частиною пакету змін, які Бельгія пропонує внести до ініціативи Єврокомісії. Передбачається, що фінансування резерву здійснюватиметься за рахунок 185 млрд євро заморожених російських державних активів у депозитарії Euroclear. Ще 25 млрд євро планують залучити з інших заблокованих російських коштів, які зберігаються на приватних банківських рахунках у країнах ЄС, переважно у Франції.

Основна мета цієї пропозиції — надати Euroclear додатковий захист у разі можливих дій Кремля.

Запропонований резерв має доповнити фінансові гарантії країн-членів ЄС, щоб Бельгія не несла самостійно весь ризик погашення кредиту, якщо Росії вдасться повернути активи.

Крім того, Бельгія виступила за розширення гарантій для покриття потенційних судових спорів і врегулювань, хоча багато столиць виступають проти цього підходу.

Брюссель представив ці вимоги напередодні саміту ЄС 18 грудня, де лідери мають узгодити подальше фінансування оборонних потреб України. За прогнозами, ресурси Києва можуть вичерпатися вже у квітні. Якщо заморожені російські активи не будуть залучені до нового кредитного механізму, країнам ЄС доведеться фінансувати Україну за власний рахунок, чого прагнуть уникнути держави, які проти підвищення податкового тиску на громадян.

Бельгія виступає ключовим критиком нинішнього механізму, оскільки побоюється, що у разі юридичної перемоги Москви саме вона може залишитися відповідальною за весь кредит.

У своїх зауваженнях Бельгія закликає ЄС створити окремий фінансовий резерв для захисту Euroclear від можливих кроків Росії у відповідь. Документ зазначає, що страховий механізм має покривати зростання витрат, наприклад юридичні витрати на захист від реталіації, а також компенсувати недоотримані доходи.

