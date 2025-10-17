В Бельгии выставили неоднозначное условие передачи Украине активов РФ: о чем идет речь

Бельгия поддерживает идею использования замороженных российских активов в пользу Украины, но подчеркивает необходимость осторожного подхода. Об этом заявил посол Бельгии в Украине Люк Якобс, комментируя позицию своей страны.

Фото: из открытых источников

По словам дипломата, учитывая, что депозитарий Euroclear, хранящий львиную долю российских замороженных активов, расположен в Бельгии, вопрос их дальнейшего использования требует взвешенного юридического и политического решения.

"Это чрезвычайно сложный вопрос, и однозначных ответов здесь нет. Если бы существовало решение, которое полностью снимало бы риски и давало четкие гарантии, его бы уже давно внедрили — не только в Бельгии, но и во всем мире", — подчеркнул Якобс.

Он подчеркнул, что Бельгия не выступает против идеи передачи российских средств Украине, но призывает учитывать юридические нюансы и финансовую стабильность.

"Мы не являемся оппонентами, но призываем к осторожности. Мы не должны создавать ситуацию, в которой санкционные меры будут наносить больше вреда Европе, чем государству-агрессору ", — указал Якобс.

По его словам, Брюссель настаивает на общей ответственности: страны ЕС и G7 должны согласованно подойти к этому вопросу во избежание чрезмерного юридического давления на одну отдельную страну.

"Мы считаем, что юридические риски должны быть равномерно распределены между всеми участниками процесса", – пояснил дипломат.

Он также уточнил, что хранящиеся в Euroclear активы Центрального банка России уже приносят доходы в виде процентов. И эти средства используются для поддержки Украины — скрытых или "мертвых" счетов нет.

"Вопрос сейчас не в том, использовать ли эти ресурсы, а как сделать это максимально эффективно и без рисков. Именно над этим сейчас работают все стороны", — резюмировал Люк Якобс.

