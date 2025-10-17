У ЄС знайшли нову причину, щоб Україна не отримала коштів РФ: категорична заява

Бельгія підтримує ідею використання заморожених російських активів на користь України, але підкреслює необхідність обережного та зваженого підходу. Про це заявив посол Бельгії в Україні Люк Якобс, коментуючи позицію своєї країни.

Фото: з відкритих джерел

За словами дипломата, з огляду на те, що депозитарій Euroclear, який зберігає левову частку російських заморожених активів, розташований у Бельгії, питання їх подальшого використання потребує виваженого юридичного та політичного рішення.

"Це надзвичайно складне питання, і однозначних відповідей тут немає. Якби існувало рішення, яке б повністю знімало ризики та надавало чіткі гарантії, його б уже давно впровадили — не лише в Бельгії, а й в усьому світі", — наголосив Якобс.

Він підкреслив, що Бельгія не виступає проти ідеї передачі російських коштів Україні, але закликає враховувати юридичні нюанси та фінансову стабільність:

"Ми не є опонентами, але закликаємо до обережності. Ми не повинні створювати ситуацію, у якій санкційні заходи завдаватимуть більше шкоди Європі, ніж державі-агресору", — вказав Якобс.

За його словами, Брюссель наполягає на спільній відповідальності: країни ЄС і G7 мають узгоджено підійти до цього питання, щоб уникнути надмірного юридичного тиску на одну окрему країну.

"Ми вважаємо, що юридичні ризики мають бути рівномірно розподілені між усіма учасниками процесу", — пояснив дипломат.

Він також уточнив, що активи Центрального банку Росії, які зберігаються в Euroclear, вже приносять прибутки у вигляді відсотків. І ці кошти використовуються для підтримки України — прихованих або "мертвих" рахунків немає.

"Питання зараз не в тому, чи використовувати ці ресурси, а як зробити це максимально ефективно та без ризиків. Саме над цим зараз працюють усі сторони", — резюмував Люк Якобс.

