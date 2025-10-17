У Кремлі виступили з категоричною заявою про зустріч Трампа і Путіна: деталі

У Кремлі підтвердили підготовку до саміту Трампа і Путіна, який планується провести в Будапешті. За словами речника кремлівського диктатора Дмитра Пєскова, зустріч може відбутися впродовж найближчих двох тижнів або трохи пізніше.

Фото: з відкритих джерел

"Так, справді, можливість проведення такої зустрічі розглядається. Орієнтовні строки — найближчі два тижні або трохи пізніше. Це загальне розуміння: відкладати надовго немає сенсу", — заявив Пєсков під час брифінгу.

Він зазначив, що домовленість про проведення американсько-російського саміту в столиці Угорщини була спільним рішенням обох сторін. Зустріч, за його словами, вимагатиме детальної підготовки, адже на порядку денному — багато складних питань.

Попередні переговори щодо змісту майбутнього діалогу мають розпочати глава МЗС Росії Сергій Лавров та держсекретар США Марко Рубіо. Пєсков пояснив, що процес відбуватиметься поетапно.

"Планується телефонна розмова та особиста зустріч Лаврова й Рубіо. Далі — формування команд, узгодження ключових тем. Все буде по черзі", — наголосив посадовець.

Водночас у Кремлі поки що не надали точної інформації про маршрут польоту Путіна до Угорщини.

Щодо телефонної розмови між Путіним і Трампом, яка передувала оголошенню про саміт, Пєсков відмовився розкривати деталі. Проте він запевнив, що Путін чітко доніс свою позицію щодо американських ракет Tomahawk і поставок озброєння в Україну.

Як вже писали "Коментарі", заяви президента США Дональда Трампа про можливу передачу Україні тисяч ракет Tomahawk можуть бути не більш ніж елементом його політичної гри з Володимиром Путіним. Про це заявив генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, в ефірі Radio NV.