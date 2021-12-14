В Болгарии отказывались регистрировать ребенка из однополой семьи: что решил суд ЕС

В ЕС однополые браки с детьми считают равноценными семьями, фото из открытых источников

В суд Евросоюза подали иск матери несовершеннолетней девочки, брак которых зарегистрирован в Испании, из-за того, что власти Болгарии не выдавали документы на несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает polsatnews.

В решении суда указано, что дети из однополых браков имеют право получить удостоверение личности ЕС или паспорт гражданина страны-члена Союза. Поэтому в свидетельствах могут быть указаны две женщины как родители, или два мужчины как родители.

В решении суда указано, что несовершеннолетний гражданин любой страны Европейского Союза имеет право получить удостоверение личности или паспорт на основании справки ЗАГСа, если у нее или у него однополые родители.



"Несовершеннолетний ребенок имеет свидетельство о рождении, где идентифицированы два человека того же пола как его родители. Тогда государство-член, гражданином которого является этот ребенок, обязано выдать ему/ей удостоверение личности, карточку или паспорт без предварительного оформления национальными органами свидетельства о рождении", – сообщает Европейский суд справедливости .

Кроме того, такой ребенок имеет право проживать с одним из родителей и путешествовать с ним даже в тех странах, где такие браки не признают. То есть, такие браки с детьми признаются семьей на территории ЕС.



Судьи в Софии не сомневались, что девушка – гражданка Болгарии, но не знали, как действовать с формальными вопросами, связанными с выдачей документов, поскольку в Болгарии нет закона о зарегистрированных однополых отношениях.

Как сообщал портал "Комментарии", Евросоюз не поможет Украине войсками в случае вторжения России. Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке ЕС.

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