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В Болгарии прямо на пляж к туристам вынесло кусок российской ракеты (ФОТО)

Найденная часть российской ракеты от зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1"

сегодня, 18:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Кусок ракеты от российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1" вынесло море прямо на пляж к отдыхающим в Болгарии. Необычная находка шокировала туристов,  которые прямо перед своими лежаками на пляже между городами Поморие и Ахелой  увидели кусок настоящей военной ракеты. Об этом пишет болгарское издание Nova.bg.

В Болгарии прямо на пляж к туристам вынесло кусок российской ракеты (ФОТО)

В Болгарии прямо на пляж вынесло часть российской ракеты (фото из открытых источников)

На пляж немедленно вызвали полицию, фото и видео мгновенно разлетелись в социальных сетях.

В то же время эксперты выяснили, что обломок — это моторный отсек российской зенитной ракеты комплекса "Панцирь-С1". Этот отсек отсоединяется от ракеты во время полета. Он не угрожает людям, потому что не может взорваться.

В сообщении болгарского издания также отмечают, что с начала войны в Украине море вынесло на побережье Болгарии около 30 таких "находок", связанных с полномасштабным вторжением России. Но одна из них была взрывоопасной и угрожала безопасности людей.

В Болгарии прямо на пляж к туристам вынесло кусок российской ракеты (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали, что Болгария, Литва и Эстония высылают российских дипломатов. Страны Балтии и Болгария массово высылают представителей русских посольств и дипломатов. Причина такого решения властных представителей этих стран – военное вторжение России на украинскую территорию. В Болгарии заявляют, что премьер-министр Кирилл Петков согласовал решение болгарского МИДа об объявлении 10 дипломатов из России персонами нон грата. Им предоставлено 72 часа для того, чтобы уехать из страны. Важно, что в заявлениях, обнародованных на сайтах зарубежных ведомств прибалтийских стран, указывают, что дипломаты из России осуществляли деятельность, несовместимую с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.



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Источник: https://nova.bg/news/view/2022/07/22/376964/%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%
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