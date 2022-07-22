В Болгарии прямо на пляж к туристам вынесло кусок российской ракеты (ФОТО)

Кусок ракеты от российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1" вынесло море прямо на пляж к отдыхающим в Болгарии. Необычная находка шокировала туристов, которые прямо перед своими лежаками на пляже между городами Поморие и Ахелой увидели кусок настоящей военной ракеты. Об этом пишет болгарское издание Nova.bg. В Болгарии прямо на пляж вынесло часть российской ракеты (фото из открытых источников) На пляж немедленно вызвали полицию, фото и видео мгновенно разлетелись в социальных сетях.

В то же время эксперты выяснили, что обломок — это моторный отсек российской зенитной ракеты комплекса "Панцирь-С1". Этот отсек отсоединяется от ракеты во время полета. Он не угрожает людям, потому что не может взорваться. В сообщении болгарского издания также отмечают, что с начала войны в Украине море вынесло на побережье Болгарии около 30 таких "находок", связанных с полномасштабным вторжением России. Но одна из них была взрывоопасной и угрожала безопасности людей.

Напомним, что "Комментарии" информировали, что Болгария, Литва и Эстония высылают российских дипломатов. Страны Балтии и Болгария массово высылают представителей русских посольств и дипломатов. Причина такого решения властных представителей этих стран – военное вторжение России на украинскую территорию. В Болгарии заявляют, что премьер-министр Кирилл Петков согласовал решение болгарского МИДа об объявлении 10 дипломатов из России персонами нон грата. Им предоставлено 72 часа для того, чтобы уехать из страны. Важно, что в заявлениях, обнародованных на сайтах зарубежных ведомств прибалтийских стран, указывают, что дипломаты из России осуществляли деятельность, несовместимую с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.

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