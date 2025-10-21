logo

В Братиславе выступили с ультиматумом из-за нового пакета санкций против РФ: детали

Словакия надеется на пересмотр Европейской комиссии подхода к климатическим задачам.

21 октября 2025, 08:00
Клименко Елена

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар сообщил, что страна рассмотрит возможность поддержки 19-го пакета санкций ЕС против России при условии, что Европейская комиссия найдет решение по стабилизации цен на электроэнергию в Европе и адаптирует климатические цели в соответствии с потребностями промышленного сектора. Заявление прозвучало после заседания министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

В Братиславе выступили с ультиматумом из-за нового пакета санкций против РФ: детали

Фото: 24 Канал

Бланар подчеркнул, что главные требования Словакии касаются защиты национальных интересов и сохранения конкурентоспособности местной промышленности, что отражено в выводах Европейского совета. Он отметил ответственный и конструктивный подход к этому вопросу с целью достижения консенсуса.

По словам министра, текущий вариант санкций не должен оказывать существенного влияния на экономику Словакии, но в то же время важно, чтобы он не подрывал позиции промышленности, в частности автомобильного сектора, который является весомой составляющей экономики страны.

Он также отметил, что правительство продолжает анализировать, как климатическая политика и цены на энергоносители оказывают влияние на конкурентоспособность европейской промышленности.

Словакия ожидает, что Еврокомиссия пересмотрит свои подходы к климатическим целям, чтобы они отвечали реалиям экономик стран-членов и способствовали поддержке промышленности в условиях роста стоимости энергоресурсов.

Как уже писали "Комментарии", в последнее время аналитики все чаще сходятся во мнении, что активная фаза войны, вероятно, завершится не на поле боя, а за дипломатическим столом. Украина и международное сообщество постепенно готовятся к новому этапу конфликта, где главную роль будет играть не оружие, а переговоры. Известный историк и профессор УКУ Ярослав Грицак поделился своим видением возможного завершения войны. По его словам, мир не будет легким — ни одна из сторон не получит полного удовлетворения результата.



