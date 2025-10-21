У Братиславі виступили з ультиматумом через новий пакет санкцій проти РФ: деталі

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар повідомив, що країна розгляне можливість підтримки 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії за умови, що Європейська комісія знайде рішення для стабілізації цін на електроенергію в Європі та адаптує кліматичні цілі відповідно до потреб промислового сектору. Заява прозвучала після засідання міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Бланар підкреслив, що головні вимоги Словаччини стосуються захисту національних інтересів та збереження конкурентоспроможності місцевої промисловості, що відображено у висновках Європейської ради. Він наголосив на відповідальному і конструктивному підході до цього питання з метою досягнення консенсусу.

За словами міністра, поточний варіант санкцій не має суттєво впливати на економіку Словаччини, але водночас важливо, щоб він не підривав позиції промисловості, зокрема автомобільного сектору, який є вагомою складовою економіки країни.

Він також зазначив, що уряд продовжує аналізувати, як кліматична політика та ціни на енергоносії впливають на конкурентоспроможність європейської промисловості.

Словаччина очікує, що Єврокомісія перегляне свої підходи до кліматичних цілей, щоб вони відповідали реаліям економік країн-членів і сприяли підтримці промисловості в умовах зростання вартості енергоресурсів.

