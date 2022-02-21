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В Британии считают хорошим знаком готовность Путина говорить с Макроном

Джонсон убежден, что дипломатия все еще может сработать для сдерживания агрессии России.

сегодня, 14:25
Автор:

Козлова Альбіна
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20 февраля Борис Джонсон обсудил с Эмануэлем Макроном переговоры последнего с Владимиром Путиным. Также темой разговора политиков стала ситуация с безопасностью в Украине. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Великобритании.

В Британии считают хорошим знаком готовность Путина говорить с Макроном

Фото иллюстративное / Pixabay

Оба политика убеждены, что Украина и Россия должны полностью выполнить обязательства, предусмотренные Минскими договоренностями. Кроме того, Кремль должен, наконец перестать угрожать миру и забрать войска и технику от границ с Украиной.

По мнению Джонсона, то, что президент Путин готов говорить с Макроном – это положительный знак, свидетельствующий о вероятности достижения дипломатических договоренностей и деэскалации ситуации таким образом.

Также британский политик уверен, что в дискуссиях по ситуации в Украине следует обязательно учитывать ключевую позицию украинского правительства.

Ранее сообщалось, что планируется встреча Путина и Байдена, а также дипломатических миссий Росии и США во главе с Блинкеном и Лавровым.

Как сообщал портал "Комментарии", 19 февраля Борис Джонсон высказался о том, что на фоне вероятности войны между странами экономические санкции наверняка не смогут сдержать Россию и их "может быть недостаточно" для принуждения Кремля соблюдать международное право и не нарушать суверенитет соседнего государства.

Также мы писали, что министр иностранных дел Британии Лиз Трасс говорит, что если Путин начнет вести войну с украинцами, то он не остановится на этом. Чиновница в очередной раз призвала страны мира объединяться против агрессии Кремля, поскольку российские войска могут продолжить продвижение на Запад и угрожать странами Балтии и Балканов.


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Источник: https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with-president-macron-of-france-20-february-2022
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