В Брюсселе массовые беспорядки из-за первоапрельской шутки

Несколько тысяч собрались в парке столицы Бельгии из-за фейкового сообщения о проведении масштабного музыкального фестиваля.

Полиция (фото из открытых источников)

Фестиваль анонсировался в течение месяца в социальных сетях. В сообщении говорилось, что 1 апреля в столичном парке Буа де ля Камбр пройдет крупный музыкальный фестиваль La Boum — с выступлениями 200 европейских ди-джеев на пяти сценах. Вход бесплатный. Только в конце марта организаторы признались, что это шутка, онако люди все равно собрались в парке, и , обнаружив сцен, сами организовали себе праздник.

На место инцидента прибыли полицейские, которые призвали людей покинуть парк из-за сложной эпидситуации и запрета на массовые мероприятия. В ответ собравшиеся забросали полицию банками и бутылками.

Напомним, 1 апреля, социальные сети пестрели шутками и фейками. "Комментарии" сделали подборку первоапрельских постов украинцев из Facebook. Так, одним из самых ярких приколов стал "моночип" от "Монобанка". Установить такое устройство предлагало банковское приложение каждому из клиентов. За день на такой шаг решилось несколько сотен клиентов банка. В столице анонсировали "строительство" грандиозной велотрассы и подорожание стоимости проезда в метро.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский приказал добавить на орденскую цепь президента еще четыре звена. Об этом свидетельствует соответствующий указ. После этого соцсети буквально "взорвались" на тему таких "важных" изменений. Многие намекают на известный вопрос о реформах , которых так не хватает украинцам. Ранее мы сообщали, что события под стенами Офиса президента в Киеве во время акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко активно резонировали в Сети. Какие бы ситуации не происходили в стране, украинцы воспринимают все с иронией и сарказмом. "Комментарии" собрали наиболее удачные мемы и фотожабы, опубликованные в социальных сетях по этому поводу.

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