В Брюсселе внезапно заговорили о красной линии для Украины: какой страшный ультиматум выдвинули

Дальнейшее движение Украины к полноправному членству в Европейском Союзе будет в значительной степени зависеть от того, насколько успешно страна будет продвигаться по внедрению антикоррупционных реформ и укреплению принципов верховенства права. Именно эти вопросы остаются ключевыми для Брюсселя при оценке готовности государства к следующим этапам переговорного процесса, заявил политический советник в Европейском парламенте Петар Танев.

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По его словам, решение об открытии новых переговорных кластеров будет напрямую зависеть от результатов Украины в сфере борьбы с коррупцией. Он подчеркнул, что для Евросоюза вопросы независимости судебной системы, эффективности антикоррупционных институций и соблюдения верховенства права имеют принципиальное значение.

"Антикоррупционная адженда, которая связана с темами верховенства права, очень важна для Европейского Союза. Это для нас красная линия", — отметил Танев.

Он объяснил, что ЕС делает выводы из предыдущих волн расширения. В частности, опыт Болгарии и Румынии показал, что решать проблемы с коррупцией после вступления страны в Союз значительно сложнее, поэтому Брюссель стремится избежать повторения подобной ситуации.

В то же время представитель Европарламента положительно оценил шаги, которые Украина уже предприняла, несмотря на полномасштабную войну. По его словам, в странах ЕС осознают, что реформы проходят в чрезвычайно сложных условиях, а ситуация безопасности существенно влияет на темпы их реализации.

Танев подчеркнул, что европейские партнеры учитывают военный контекст и понимают ответственность Европы за поддержку Украины. В то же время, он отметил, что именно успешное выполнение антикоррупционных обязательств и дальнейшее укрепление верховенства права будут определять скорость продвижения Киева на пути к членству в ЕС.

Портал "Комментарии" уже писал, что следующий отопительный сезон может стать одним из самых сложных для Украины с начала полномасштабной войны. Такую оценку высказал руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.