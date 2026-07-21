У Брюсселі раптово заговорили про червону лінію для України: який страшний ультиматум висунули

Подальший рух України до повноправного членства в Європейському Союзі значною мірою залежатиме від того, наскільки успішно країна просуватиметься у впровадженні антикорупційних реформ та зміцненні принципів верховенства права. Саме ці питання залишаються ключовими для Брюсселя під час оцінки готовності держави до наступних етапів переговорного процесу, заявив політичний радник у Європейському парламенті Петар Танев.

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За його словами, рішення про відкриття нових переговорних кластерів напряму залежатиме від результатів України у сфері боротьби з корупцією. Він наголосив, що для Євросоюзу питання незалежності судової системи, ефективності антикорупційних інституцій та дотримання верховенства права мають принципове значення.

"Антикорупційна адженда, яка пов'язана з темами верховенства права, є дуже важливою для Європейського Союзу. Це для нас червона лінія", – зазначив Танев.

Він пояснив, що ЄС робить висновки з попередніх хвиль розширення. Зокрема, досвід Болгарії та Румунії показав, що вирішувати проблеми з корупцією після вступу країни до Союзу значно складніше, тому Брюссель прагне уникнути повторення подібної ситуації.

Водночас представник Європарламенту позитивно оцінив кроки, які Україна вже здійснила попри повномасштабну війну. За його словами, у країнах ЄС усвідомлюють, що реформи відбуваються в надзвичайно складних умовах, а безпекова ситуація суттєво впливає на темпи їх реалізації.

Танев підкреслив, що європейські партнери враховують воєнний контекст і розуміють відповідальність Європи за підтримку України. Водночас він наголосив, що саме успішне виконання антикорупційних зобов'язань і подальше зміцнення верховенства права визначатимуть швидкість просування Києва на шляху до членства в ЄС.

Портал "Коментарі" вже писав, що наступний опалювальний сезон може стати одним із найскладніших для України з початку повномасштабної війни. Таку оцінку висловив керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.