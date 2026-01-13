В Брюсселе вновь намекают на диалог с Путиным по Украине

Рубрики
В Европейском Союзе допустили, что для завершения войны в Украине в определенный момент неизбежно придется вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявила главный спикер Европейской комиссии Паула Пинью, сообщает Euractiv.
По ее словам, ключ к миру находится в руках одного человека.
Как подчеркивает издание, заявление представительницы Еврокомиссии прозвучало на фоне активизации дипломатических усилий США, направленных на прекращение почти четырехлетней войны. Конфликт уже унес сотни тысяч жизней, привел к масштабным разрушениям и опустошил значительные территории на востоке и юге Украины.
Комментарии Пинью также совпали по времени с призывами ряда европейских лидеров к более прямому политическому диалогу с Москвой. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони публично высказались за необходимость прямых переговоров Европейского Союза с российским президентом.
При этом в Брюсселе продолжают подчеркивать, что любые дипломатические шаги должны учитывать позицию Киева и не ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины. В ЕС неоднократно заявляли, что мирные инициативы не могут реализовываться за спиной украинского государства.
Таким образом, в европейских институтах все чаще признают: несмотря на санкционное давление и военную поддержку Украины, поиск политического выхода из войны в перспективе неизбежно приведет к прямому разговору с Кремлем.
