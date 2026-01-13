В Брюсселе вновь намекают на диалог с Путиным по Украине

В Европейском Союзе допустили, что для завершения войны в Украине в определенный момент неизбежно придется вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявила главный спикер Европейской комиссии Паула Пинью, сообщает Euractiv.

ЕС и Россия. Фото: из открытых источников

По ее словам, ключ к миру находится в руках одного человека.

"Мир в Украине зависит от одного человека – и этим человеком, как вы хорошо знаете, является президент Путин. Поэтому очевидно, что в какой-то момент придется провести переговоры также и с президентом Путиным", — отметила Пинью, отвечая на вопросы журналистов.

Как подчеркивает издание, заявление представительницы Еврокомиссии прозвучало на фоне активизации дипломатических усилий США, направленных на прекращение почти четырехлетней войны. Конфликт уже унес сотни тысяч жизней, привел к масштабным разрушениям и опустошил значительные территории на востоке и юге Украины.

Комментарии Пинью также совпали по времени с призывами ряда европейских лидеров к более прямому политическому диалогу с Москвой. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони публично высказались за необходимость прямых переговоров Европейского Союза с российским президентом.

При этом в Брюсселе продолжают подчеркивать, что любые дипломатические шаги должны учитывать позицию Киева и не ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины. В ЕС неоднократно заявляли, что мирные инициативы не могут реализовываться за спиной украинского государства.

Таким образом, в европейских институтах все чаще признают: несмотря на санкционное давление и военную поддержку Украины, поиск политического выхода из войны в перспективе неизбежно приведет к прямому разговору с Кремлем.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не возражает против возобновления диалога между европейскими государствами и Россией, однако при условии, что Москва осознает серьезность таких переговоров и готова нести ответственность за их последствия. Об этом глава государства сказал в интервью агентству Bloomberg.



