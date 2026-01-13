logo_ukra

Головна Новини Світ У Брюсселі знову натякають на діалог з Путіним щодо України
НОВИНИ

У Брюсселі знову натякають на діалог з Путіним щодо України

Єврокомісія заявила, що припинення війни рано чи пізно вимагатиме прямих переговорів із Кремлем

13 січня 2026, 08:34
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Європейському Союзі припустили, що для завершення війни в Україні певного моменту неминуче доведеться вести прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це заявила головний речник Європейської комісії Паула Пінью, повідомляє Euractiv.

У Брюсселі знову натякають на діалог з Путіним щодо України

ЄС та Росія. Фото: з відкритих джерел

За її словами, ключ до світу знаходиться в руках однієї людини.

"Світ в Україні залежить від однієї людини – і цією людиною, як ви добре знаєте, є президент Путін. Тому очевидно, що в якийсь момент доведеться провести переговори також із президентом Путіним", — зазначила Пінью, відповідаючи на запитання журналістів.

Як наголошує видання, заява представниці Єврокомісії прозвучала на тлі активізації дипломатичних зусиль США, спрямованих на припинення майже чотирирічної війни. Конфлікт вже забрав сотні тисяч життів, призвів до масштабних руйнувань та спустошив значні території на сході та півдні України.

Коментарі Пінью також збіглися за часом із закликами низки європейських лідерів до більш прямого політичного діалогу з Москвою. Зокрема президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні публічно висловилися за необхідність прямих переговорів Європейського Союзу з російським президентом.

При цьому у Брюсселі продовжують наголошувати, що будь-які дипломатичні кроки мають враховувати позицію Києва та не ставити під сумнів суверенітет та територіальну цілісність України. У ЄС неодноразово заявляли, що мирні ініціативи не можуть реалізовуватись за спиною української держави.

Таким чином, у європейських інститутах дедалі частіше визнають: незважаючи на санкційний тиск та військову підтримку України, пошук політичного виходу з війни у перспективі неминуче призведе до прямої розмови з Кремлем.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський заявив, що не заперечує проти відновлення діалогу між європейськими державами та Росією, проте за умови, що Москва усвідомлює серйозність таких переговорів і готова відповідати за їхні наслідки. Про це глава держави сказав в інтерв'ю агентству Bloomberg.




Джерело: https://www.euractiv.com/news/eu-says-direct-talks-with-putin-inevitable-at-some-point/
