В Будапеште неудачно оправдали Орбана после сокрушительной критики со стороны Трампа
В Будапеште неудачно оправдали Орбана после сокрушительной критики со стороны Трампа

В последние дни Трамп неоднократно заявлял, что страны Европы должны остановить импорт российских энергоресурсов, поскольку это, по его словам, "финансирование войны против собственных интересов".

24 сентября 2025, 13:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал новые заявления Дональда Трампа, выразившего удивление из-за того, что некоторые европейские страны, в частности Венгрия, продолжают закупать российские энергоносители. Президент США также пообещал поднять этот вопрос в разговоре с премьером Виктором Орбаном. Ответ Сийярто появился на его странице в Facebook.

В Будапеште неудачно оправдали Орбана после сокрушительной критики со стороны Трампа

Фото: из открытых источников

"Мы поддерживаем стремление президента США достичь мира всеми возможными путями. Но мы не можем изменить наше географическое расположение", — подчеркнул министр.

Перед этим Сийярто прямо заявил, что Венгрия не откажется от импорта российских энергоносителей, невзирая на требования или ожидания со стороны других партнеров, в том числе США. По его словам, энергетическая поставка страны зависит от имеющейся инфраструктуры, и изменить ее за короткий срок практически невозможно.

Напомним, Дональд Трамп на протяжении последних дней неоднократно призывал европейские государства прекратить финансирование российской военной машины из-за покупки нефти и газа у РФ. По словам Трампа, такая торговля является "финансированием войны против самих себя".

Также Трамп заявил, что планирует обсудить этот вопрос лично с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, поддерживающим отношения с Кремлем, в том числе в энергетической сфере.

На этом фоне Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп сможет повлиять на Орбана, убедив его отказаться от российских энергоносителей. Зеленский подчеркнул, что поддержка Европы в изоляции РФ должна быть решительной и последовательной.

"Комментарии" уже писали , что бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон выступил с острой критикой в адрес госсекретаря Марко Рубио из-за его позиции по поводу новых санкций против России. Как пишет The Hill, Болтон жестко отреагировал на аргументы Рубио, оправдывающего задержку санкций опасениями по поводу влияния на дипломатическую роль Вашингтона.



Источник: https://www.facebook.com/100047499063575/posts/1317979473128676/?rdid=1qoe2mRg4iddnRXU
