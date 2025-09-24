В Будапеште неудачно оправдали Орбана после сокрушительной критики со стороны Трампа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал новые заявления Дональда Трампа, выразившего удивление из-за того, что некоторые европейские страны, в частности Венгрия, продолжают закупать российские энергоносители. Президент США также пообещал поднять этот вопрос в разговоре с премьером Виктором Орбаном. Ответ Сийярто появился на его странице в Facebook.

Фото: из открытых источников

"Мы поддерживаем стремление президента США достичь мира всеми возможными путями. Но мы не можем изменить наше географическое расположение", — подчеркнул министр.

Перед этим Сийярто прямо заявил, что Венгрия не откажется от импорта российских энергоносителей, невзирая на требования или ожидания со стороны других партнеров, в том числе США. По его словам, энергетическая поставка страны зависит от имеющейся инфраструктуры, и изменить ее за короткий срок практически невозможно.

Напомним, Дональд Трамп на протяжении последних дней неоднократно призывал европейские государства прекратить финансирование российской военной машины из-за покупки нефти и газа у РФ. По словам Трампа, такая торговля является "финансированием войны против самих себя".

Также Трамп заявил, что планирует обсудить этот вопрос лично с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, поддерживающим отношения с Кремлем, в том числе в энергетической сфере.

На этом фоне Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп сможет повлиять на Орбана, убедив его отказаться от российских энергоносителей. Зеленский подчеркнул, что поддержка Европы в изоляции РФ должна быть решительной и последовательной.

