У Будапешті невдало виправдали Орбана після нищівної критики з боку Трампа

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто прокоментував нові заяви Дональда Трампа, який висловив здивування через те, що деякі європейські країни, зокрема Угорщина, продовжують закуповувати російські енергоносії. Президент США також пообіцяв порушити це питання у розмові з прем'єром Віктором Орбаном. Відповідь Сійярто з'явилася на його сторінці у Facebook.

Фото: з відкритих джерел

"Ми підтримуємо прагнення президента США досягти миру всіма можливими шляхами. Але ми не можемо змінити наше географічне розташування", — наголосив міністр.

Перед цим Сійярто прямо заявив, що Угорщина не відмовиться від імпорту російських енергоносіїв, попри вимоги чи очікування з боку інших партнерів, зокрема США. За його словами, енергетичне постачання країни залежить від наявної інфраструктури, і змінити її за короткий термін практично неможливо.

Нагадаємо, Дональд Трамп упродовж останніх днів неодноразово закликав європейські держави припинити фінансування російської воєнної машини через купівлю нафти та газу у РФ. За словами Трампа, така торгівля є "фінансуванням війни проти самих себе".

Також Трамп заявив, що планує обговорити це питання особисто з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який підтримує відносини з Кремлем, зокрема в енергетичній сфері.

На тлі цього Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що Дональд Трамп зможе вплинути на Орбана, переконавши його відмовитися від російських енергоносіїв. Зеленський наголосив, що підтримка Європи в ізоляції РФ має бути рішучою та послідовною.

