В Будапеште сделали неожиданное заявление об отношениях с Украиной: какой вопрос удалось решить

Венгрия и Украина смогли урегулировать часть недоразумений, возникших в двусторонних отношениях в последние дни. В то же время Будапешт и Киев продолжают переговоры по обеспечению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье, в частности в сфере образования. Об этом заявила министер иностранных дел Венгрии Анита Орбан в интервью венгерскому изданию Index. Она находится в Нью-Йорке, где проходят мероприятия в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

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По словам венгерской чиновницы, в последнее время контакты между представителями двух стран стали регулярными. В частности, в течение недели она несколько раз проводила встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Часть переговоров проходила без публичной огласки.

Орбан отметила, что основной темой диалога остается ситуация с правами венгерского общества в Закарпатье. По ее словам, Будапешт рассчитывает на конкретные результаты уже в ближайшие месяцы.

"По вопросу прав венгерского меньшинства на Закарпатье мы фактически ежедневно контактируем с украинским министром иностранных дел. Мы стремимся, чтобы не позже октября появились положительные результаты, в частности, относительно законопроекта, который должен урегулировать права в сфере образования", — заявила Орбан.

Отдельно министер рассказала о недавних противоречиях между Киевом и Будапештом, в частности вокруг так называемой "Карпатской восьмерки". По ее словам, сторонам удалось обсудить эти вопросы и снять часть недоразумений.

В то же время Орбан не исключила, что Венгрия может в перспективе присоединиться к соответствующему региональному формату сотрудничества. Она подчеркнула, что Будапешт открыт для участия в региональных и двусторонних инициативах, если они будут отвечать венгерским интересам.

При этом, по словам министерки, перед потенциальным участием Венгрии в таких форматах необходимы консультации, предварительный диалог и надлежащая подготовка.

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