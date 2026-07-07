В Чехии озвучили категорическое решение о дальнейшей помощи Украине: важное заявление

Чехия не намерена блокировать новый пакет финансовой поддержки Украины, который будут обсуждаться во время саммита НАТО в Анкаре. В то же время, Прага не планирует финансировать эту инициативу за счет собственного государственного бюджета. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщают České noviny.

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По словам главы чешского правительства, одним из ключевых вопросов встречи лидеров стран Альянса должно стать не только дальнейшее укрепление оборонных возможностей Украины, но и поиск путей достижения мира.

Бабиш отметил, что на саммите планируется обсудить предложение о выделении Украине 70 млрд евро уже в этом году, а также аналогичной суммы в 2027 году. Он подчеркнул, что Чехия не будет препятствовать принятию такого решения.

Вместе с тем премьер объяснил, что Прага не будет брать на себя дополнительные финансовые обязательства. По его словам, чешский бюджет сосредоточен на выполнении требований НАТО по увеличению оборонных расходов.

"Конечно, мы не будем платить Украине деньги из чешского бюджета, потому что они нам нужны в основном для выполнения двух процентов (расходов на оборону. – Ред.). Поэтому логично, что деньги будут платить большие страны, как и в прошлом году", – заявил Бабиш.

В то же время президент Чехии Петр Павел занимает несколько иную позицию. По его мнению, дальнейшая поддержка Украины отвечает стратегическим интересам Чехии. Он убежден, что страны, которые помогают Киеву во время войны, получат больше возможностей присоединиться к послевоенному восстановлению Украины.

"На наш взгляд, было бы глупо усложнять нам участие в ее восстановлении после четырех с половиной лет интенсивной поддержки Украины, прекращая ее", – подчеркнул Павел.

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