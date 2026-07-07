У Чехії озвучили категоричне рішення щодо подальшої допомоги Україні: важлива заява

Чехія не має наміру блокувати новий пакет фінансової підтримки України, який обговорюватимуть під час саміту НАТО в Анкарі. Водночас Прага не планує фінансувати цю ініціативу за рахунок власного державного бюджету. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, повідомляють České noviny.

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За словами глави чеського уряду, одним із ключових питань зустрічі лідерів країн Альянсу має стати не лише подальше зміцнення оборонних спроможностей України, а й пошук шляхів досягнення миру.

Бабіш зазначив, що на саміті планують обговорити пропозицію щодо виділення Україні 70 млрд євро вже цього року, а також аналогічної суми у 2027 році. Він наголосив, що Чехія не перешкоджатиме ухваленню такого рішення.

Разом із тим прем'єр пояснив, що Прага не братиме на себе додаткових фінансових зобов'язань. За його словами, чеський бюджет наразі зосереджений на виконанні вимог НАТО щодо збільшення оборонних витрат.

"Звичайно, ми не платитимемо Україні гроші з чеського бюджету, тому що вони нам потрібні в основному для виконання двох відсотків (витрат на оборону. – Ред.). Тому логічно, що гроші платитимуть великі країни, як і минулого року", – заявив Бабіш.

Водночас президент Чехії Петр Павел займає дещо іншу позицію. На його думку, подальша підтримка України відповідає стратегічним інтересам самої Чехії. Він переконаний, що країни, які допомагають Києву під час війни, матимуть більше можливостей долучитися до післявоєнної відбудови України.

"На наш погляд, було б нерозумно ускладнювати нам участь у її відновленні після чотирьох з половиною років інтенсивної підтримки України, припиняючи її", – наголосив Павел.

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