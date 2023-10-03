В Чехии озвучили оптимистический прогноз по старту переговоров о членстве Украины в ЕС

Чехия будет активно продвигать идею о том, чтобы переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе начались уже этой осенью или же в начале 2024 года. Со своей стороны, украинский парламент должен сделать шаг навстречу и как можно скорее урегулировать все необходимые вопросы по украинскому законодательству, чтобы оно соответствовало всем европейским нормам. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание ČTK, цитируя заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

"Было четко заявлено, что, если Украина будет в Европейском Союзе, это четкая гарантия безопасности, потому что Европейский Союз – это мирный проект. Однако это правда, что Украина должна измениться, адаптировать свое законодательство к праву ЕС. ЕС – это долгий путь", – заявил министр.

При этом дипломат указал, что в Европе хотят, чтобы Украина приняла необходимые стандарты и адаптировала свою правовую систему к европейской.

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