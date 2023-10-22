В Чехии рассказали, кто еще в ЕС имеет такую же позицию как Орбан в отношении Украины

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Slava Kot
Спикер нижней палаты парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова рассказала о своем разочаровании из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно Украины. По ее словам, Орбан единственный, кто среди лидеров ЕС имеет такую позицию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".
ремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Путин. Фото из открытых источников
Чешскую чиновницу попросили прокомментировать заявление Орбана, в котором венгерский политик рассказал, что у ЕС не было прецедентов принятия новых членов без четко выраженных границ. Таким образом, венгерский премьер намекнул, что Украина не попадет в ЕС пока не закончится война с Россией. Маркета Пекарова Адамова заявила, что Орбан одинок среди лидеров ЕС в своей позиции по отношению к Украине.
Чиновница из Чехии особо отметила невероятность таких событий из-за опыта Венгрии из-за СССР, который ввел танки на территорию страны в 60-х годах. Маркета Пекарова Адамова выразила свое разочарование из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан скрылся из страны перед приездом одного из европейских лидеров.
Также "Комментарии" писали, что президент России Владимир Путин унизил Виктора Орбана во время встречи в Китае.
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