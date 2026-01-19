В Чехии сделали громкое заявление о переговорах с Путиным и жестко набросились на Европу: детали

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил поддержку инициативе лидеров Европейского Союза по возобновлению прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным. В то же время, он отметил, что такие попытки могут быть запоздалыми, хотя саму идею переговоров считает справедливой и своевременной. Об этом политик рассказал в интервью венгерскому изданию Mandiner.

Фото: из открытых источников

Бабиш подчеркнул, что Европа ранее отказывалась вести прямые переговоры с Путиным, и поэтому возникала определенная асимметрия у международных контактов.

"Раньше встречи проходили по схеме: Трамп общался с Путиным, а Европа — с Зеленским, Зеленский с Трампом и т.д. Теперь все большее число лидеров ЕС говорят, что прямой диалог с Путиным необходим", — пояснил премьер.

Он напомнил, что ранее многие европейские государства задавали вопрос, почему отсутствуют переговоры напрямую, но четких ответов на это не было. Бабиш также упомянул пример Венгрии: когда страна председательствовала в ЕС, премьер Виктор Орбан сначала контактировал с Зеленским, а затем с Путиным, за что получил резкую критику некоторых европейских политиков. По мнению Бабиша, сегодня ситуация меняется и все большее число стран поддерживают идею прямого диалога.

Премьер Чехии подчеркнул, что главный вопрос состоит в своевременности этих шагов. Он сомневается, не поздно ли начинать переговоры, и заметил, что без участия бывшего президента США Дональда Трампа достичь мира практически невозможно. Бабиш убежден, что только комплексное международное взаимодействие способно обеспечить реальные результаты и способствовать стабилизации ситуации.

