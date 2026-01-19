У Чехії зробили гучну заяву про перемовини з Путіним і жорстко накинулися на Європу: деталі

Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш висловив підтримку ініціативи лідерів Європейського Союзу щодо відновлення прямого діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним. Водночас він зауважив, що такі спроби можуть бути запізнілими, хоча саму ідею переговорів вважає слушною і своєчасною. Про це політик розповів в інтерв’ю угорському виданню Mandiner.

Фото: з відкритих джерел

Бабіш наголосив, що Європа раніше відмовлялася вести прямі переговори з Путіним, і через це виникала певна асиметрія в міжнародних контактів.

"Раніше зустрічі відбувалися за схемою: Трамп спілкувався з Путіним, а Європа — із Зеленським, Зеленський із Трампом тощо. Тепер дедалі більше лідерів ЄС говорять, що прямий діалог із Путіним необхідний", — пояснив прем’єр.

Він нагадав, що раніше багато європейських держав ставили запитання, чому відсутні переговори напряму, але чітких відповідей на це не було. Бабіш також згадав приклад Угорщини: коли країна головувала в ЄС, прем’єр Віктор Орбан спочатку контактував із Зеленським, а потім із Путіним, за що отримав різку критику від деяких європейських політиків. На думку Бабіша, сьогодні ситуація змінюється і дедалі більше країн підтримують ідею прямого діалогу.

Прем’єр Чехії підкреслив, що головне питання полягає у своєчасності цих кроків. Він сумнівається, чи не запізно розпочинати переговори, і водночас зауважив, що без участі колишнього президента США Дональда Трампа досягти миру практично неможливо. Бабіш переконаний, що лише комплексна міжнародна взаємодія здатна забезпечити реальні результати і сприяти стабілізації ситуації.

