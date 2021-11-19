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В Чехии усиливают карантинные ограничения

С понедельника, 22 ноября в стране усилят действующие противоэпидемические меры

сегодня, 04:11
Автор:

Ольга Чародий
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В Чехии со следующей недели власти вводят новые противоэпидемические ограничения. Об этом сообщила пресс-служба правительства Чехии. С понедельника, 22 ноября в стране усилят действующие противоэпидемические меры из-за роста случаев заболевания COVID-19. Ужесточение ограничений касается правил работы магазинов и посещения массовых мероприятий. Посещение ресторанов, парикмахерских, гостиниц, музеев, замков, культурных или спортивных мероприятий будет возможно только при условии предоставления сертификата о вакцинации или справки об выздоровлении, либо отрицательного ПЦР-теста, либо отрицательного теста на антиген.

В Чехии усиливают карантинные ограничения

Карантин (фото из открытых источников)

Исключение будет касаться только детей младше 12 лет. Лица до 18 лет, люди, которые не могут быть вакцинированы по состоянию здоровья, а также не вакцинированы полностью смогут посещать эти заведения или мероприятия только при условии предоставления отрицательного ПЦР-теста. Представители предприятий, подвергшихся ограничениям, будут обязаны проверять сертификаты перед входом в здание или перед началом предоставления услуги. Эти требования также будут касаться посещения медицинских учреждений, тюрем и следственных изоляторов. Дополнительно правительство рекомендует по возможности работать из дома, а работодателям создать соответствующие условия для своих работников.

Напомним, в парламенте уже введены серьезные ограничения для того, чтобы попасть в админпомещение. Ужесточение карантинного режима вводит осложнения для невакцинированных посетителей. Об этом сообщает Telegram-канал парламента. Согласно обнародованному распоряжению, нардепы, работники ВР, представители медиа и все другие граждане смогут попасть внутрь, имея при себе один из следующих документов.





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Источник: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-projednala-prisnejsi-protiepidemicka-opatreni--od-pondeli-se-pri-navsteve-sluzeb-ci-sportovnich-akci-bude-uznavat-pouze-o-n-192273/
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