В Чехии усиливают карантинные ограничения

В Чехии со следующей недели власти вводят новые противоэпидемические ограничения. Об этом сообщила пресс-служба правительства Чехии. С понедельника, 22 ноября в стране усилят действующие противоэпидемические меры из-за роста случаев заболевания COVID-19. Ужесточение ограничений касается правил работы магазинов и посещения массовых мероприятий. Посещение ресторанов, парикмахерских, гостиниц, музеев, замков, культурных или спортивных мероприятий будет возможно только при условии предоставления сертификата о вакцинации или справки об выздоровлении, либо отрицательного ПЦР-теста, либо отрицательного теста на антиген.

Карантин (фото из открытых источников)

Исключение будет касаться только детей младше 12 лет. Лица до 18 лет, люди, которые не могут быть вакцинированы по состоянию здоровья, а также не вакцинированы полностью смогут посещать эти заведения или мероприятия только при условии предоставления отрицательного ПЦР-теста. Представители предприятий, подвергшихся ограничениям, будут обязаны проверять сертификаты перед входом в здание или перед началом предоставления услуги. Эти требования также будут касаться посещения медицинских учреждений, тюрем и следственных изоляторов. Дополнительно правительство рекомендует по возможности работать из дома, а работодателям создать соответствующие условия для своих работников.

Напомним, в парламенте уже введены серьезные ограничения для того, чтобы попасть в админпомещение. Ужесточение карантинного режима вводит осложнения для невакцинированных посетителей. Об этом сообщает Telegram-канал парламента. Согласно обнародованному распоряжению, нардепы, работники ВР, представители медиа и все другие граждане смогут попасть внутрь, имея при себе один из следующих документов.

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