В Чехии заявили, что главная цель России касается не Украины

Европе нужно держать Россию как можно дальше от своих границ, и для этого нужно продолжать помощь Украине. Потому что Москва имеет имперские амбиции и на оккупации Украины точно не остановится. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью CTK заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский

"Мы должны помнить, что в Украине мы сдерживаем имперскую экспансию России, которая острит зубы на центральноевропейский регион, на страны Балтии", — отметил министр.

По его словам, помощь Украине – военная, гуманитарная, финансовая, политическая или моральная – идет на пользу европейской безопасности.

"Если Украина падет, мы столкнемся с Россией ближе — буквально на границах Евросоюза, очень близко к Чехии, и мы не должны этого допустить", – отметил дипломат.

По словам Липавского, усталость от войны, о которой часто говорят, проявляется по-разному. "Однако если будет так, что мы устанем от собственной безопасности, то потеряем и свободу, и суверенитет", — отметил министр.

Липавский считает, что нужно объяснить населению стран Европы, почему важно продолжать помощь Украине в войне с Россией.

"Я регулярно говорю всем в Европе, что наша главная задача — держать Россию как можно дальше от наших границ. Именно на это должна быть направлена наша политика", — резюмировал глава МИД Чехии.

Стоит отметить, что в подобном ключе недавно высказался президент Чехии Петр Павел. Он заявил, что европейские страны не должны были бы говорить об "усталости от войны", на это имеют право только воюющие стороны, которыми сегодня выступают Россия и Украина. Чешский лидер призвал европейских партнеров к усилению поддержки Украины.

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