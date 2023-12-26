В Чехии заявили, что главная цель России касается не Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Европе нужно держать Россию как можно дальше от своих границ, и для этого нужно продолжать помощь Украине. Потому что Москва имеет имперские амбиции и на оккупации Украины точно не остановится. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью CTK заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский
По его словам, помощь Украине – военная, гуманитарная, финансовая, политическая или моральная – идет на пользу европейской безопасности.
По словам Липавского, усталость от войны, о которой часто говорят, проявляется по-разному. "Однако если будет так, что мы устанем от собственной безопасности, то потеряем и свободу, и суверенитет", — отметил министр.
Липавский считает, что нужно объяснить населению стран Европы, почему важно продолжать помощь Украине в войне с Россией.
Стоит отметить, что в подобном ключе недавно высказался президент Чехии Петр Павел. Он заявил, что европейские страны не должны были бы говорить об "усталости от войны", на это имеют право только воюющие стороны, которыми сегодня выступают Россия и Украина. Чешский лидер призвал европейских партнеров к усилению поддержки Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — что происходит на дипломатическом и военном фронтах: к чему готовиться Украине.
Обсуждения
Новости