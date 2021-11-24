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В ДТП в Болгарии сгорела семья из 11 человек: СМИ сообщили новые подробности трагедии

В транспорте с македонской регистрацией ехали 52 человека

сегодня, 20:15
Автор:

Лиля Воробьева
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В македонском автобусе, который ночью 23 ноября совершил смертельное столкновение с ограждением на болгарской автомагистрали "Струма", находились 11 членов одной македонской семьи. Об этом сообщает Traffic News, обнародуя данные македонских медиа.

В ДТП в Болгарии сгорела семья из 11 человек: СМИ сообщили новые подробности трагедии

Погибшие 27-летний Газменд Укали и 23-летняя Альбина Белули (фото: trafficnews.bg)

Они все вместе поехали отдыхать в Стамбул, но возвращались на родину на автобусе, совершившем смертельное ДТП.

Среди жертв этой ужасной аварии находилась учительница начальных классов из македонского населенного пункта Студеничане, это территория Северной Македонии, ее дочь и еще два их односельчанина.

Персонал и учащиеся начальной школы, одноклассники которых тоже погибли в аварии, остановили учебный процесс.

Македонские влюбленные 27-летний Газменд Укал и 23-летняя Альбина Белули также среди многих погибших соотечественников. Юноша отметил свой день рождения вместе со своей девушкой в турецкой столице.

Среди погибших на болгарской автостраде – больше всего граждан из Северной Македонии. Вместе с ними путешествовали граждане из Сербии и Бельгии. Самые маленькие жертвы страшного ДТП — 4-летние братья-близнецы Луан и Албан Ахмети. Сегодня в Болгарии и в соседней Северной Македонии объявлен трехдневный траур по погибшим.

Напомним, что "Комментарии" информировали о ДТП в Болгарии, где сгорело 45 человек. На территории Болгарии среди ночи ехавший в Северную Македонию автобус с пассажирами на скорости врезался в ограждение и сразу же вспыхнул. В ужасной автокатастрофе погибли 45 пассажиров, среди них было 12 детей. От пассажирского транспортного средства остался только обгоревший железный остов.


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Источник: https://trafficnews.bg/bulgaria/11-chlenno-semeistvo-e-sred-zhertvite-tezhkata-katastrofa-228687/
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