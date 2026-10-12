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В ЕЕ разнесли Трампа за новый ультиматум Украине: какую опасность готовят США

Кая Каллас объяснила, почему выборы в Украине не стоит проводить во время войны, и отметила необходимость давления на Россию на фоне заявлений Трампа

12 октября 2026, 12:00
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Клименко Елена

Высокая представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что проводить выборы в Украине во время войны нецелесообразно. Она подчеркнула, что предпосылкой для голосования должно стать прекращение огня, а международное давление необходимо направить на Россию. Заявление прозвучало на фоне недавних призывов президента США Дональда Трампа к смене украинского лидерства.  

В ЕЕ разнесли Трампа за новый ультиматум Украине: какую опасность готовят США

Фото: из открытых источников

Каллас выступила перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге. По ее словам, конституции многих государств подразумевают невозможность проведения выборов во время войны.

"Почти в каждой конституции есть пункт о том, что выборы во время войны не проводятся. И я понимаю, что, по словам Президента Зеленского, он готов провести выборы в случае прекращения огня как можно быстрее", — заявила европейская дипломат.  

Каллас также обратила внимание на риски внутреннего политического противостояния. Избирательная кампания неизбежно усиливает конкуренцию между политическими силами, в то время как Украина продолжает отражать российскую агрессию. По ее мнению, сейчас важно не допустить раскола общества.

"Поэтому очень важно сохранять единство людей, пока продолжаются боевые действия", — подчеркнула представитель ЕС.

Она выразила уверенность, что Украина сможет провести выборы, если международное сообщество усилит давление на Москву и будет добиваться завершения войны.

Портал "Комментарии" уже писал , что договоренности о закупке российского дизельного топлива могут иметь не столько экономическое, сколько политическое значение для президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.



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