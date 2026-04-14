Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Мир ЕС В ЕС готовят новое жестокое предательство Украины в самый критический момент: впечатляющее заявление
В ЕС готовят новое жестокое предательство Украины в самый критический момент: впечатляющее заявление

Ранее между лидерами всех государств-членов ЕС была достигнута договоренность, и теперь в Еврокомиссии рассчитывают, что каждая страна выполнит взятые на себя обязательства.

14 апреля 2026, 16:50
Клименко Елена

Европейская комиссия прогнозирует, что Украина сможет получить первый транш в рамках кредитного пакета в размере 90 млрд евро во второй половине 2026 года. Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил спикер Еврокомиссии по вопросам бюджета Балаж Уйвари.

Он напомнил, что ранее между всеми государствами-членами Европейского Союза была достигнута политическая договоренность по этому финансовому пакету. В настоящее время в Еврокомиссии рассчитывают, что все страны ЕС выполнят взятые на себя обязательства и обеспечат реализацию согласованных решений.

По словам Уйвари, Еврокомиссия остается настроена осуществить первую выплату в рамках программы во втором полугодии 2026 года. Он также повторил позицию президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, ранее заявлявшей, что Украина в любом случае получит финансирование, независимо от формата его реализации.

Представитель пояснил, что ключевые элементы для запуска финансового пакета уже подготовлены, однако для окончательного утверждения необходимо согласовать еще несколько документов. В частности, речь идет о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании, определяющим основные условия предоставления макрофинансовой помощи.

Кроме того, планируется обновление "Плана Украины" в рамках механизма Ukraine Facility, который будет оставаться одним из главных инструментов бюджетной поддержки. Также идет подготовка кредитного соглашения, которое должно юридически закрепить параметры будущего финансирования.

В Еврокомиссии подчеркивают, что работа над всеми необходимыми документами идет, а реализация пакета зависит от завершения согласительных процедур на уровне ЕС.  

Портал "Комментарии" уже писал, что Кирилл Буданов заявил, что пока не рассматривает возможность политической карьеры и участия в президентских выборах, поскольку главной задачей для государства остается ее сохранение в условиях войны. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg, комментируя свою нынешнюю роль в системе власти, так и потенциальные перспективы в будущей политической жизни.



