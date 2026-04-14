В ЕС готовят новое жестокое предательство Украины в самый критический момент: впечатляющее заявление

Европейская комиссия прогнозирует, что Украина сможет получить первый транш в рамках кредитного пакета в размере 90 млрд евро во второй половине 2026 года. Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил спикер Еврокомиссии по вопросам бюджета Балаж Уйвари.

Он напомнил, что ранее между всеми государствами-членами Европейского Союза была достигнута политическая договоренность по этому финансовому пакету. В настоящее время в Еврокомиссии рассчитывают, что все страны ЕС выполнят взятые на себя обязательства и обеспечат реализацию согласованных решений.

По словам Уйвари, Еврокомиссия остается настроена осуществить первую выплату в рамках программы во втором полугодии 2026 года. Он также повторил позицию президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, ранее заявлявшей, что Украина в любом случае получит финансирование, независимо от формата его реализации.

Представитель пояснил, что ключевые элементы для запуска финансового пакета уже подготовлены, однако для окончательного утверждения необходимо согласовать еще несколько документов. В частности, речь идет о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании, определяющим основные условия предоставления макрофинансовой помощи.

Кроме того, планируется обновление "Плана Украины" в рамках механизма Ukraine Facility, который будет оставаться одним из главных инструментов бюджетной поддержки. Также идет подготовка кредитного соглашения, которое должно юридически закрепить параметры будущего финансирования.

В Еврокомиссии подчеркивают, что работа над всеми необходимыми документами идет, а реализация пакета зависит от завершения согласительных процедур на уровне ЕС.

