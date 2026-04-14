Головна Новини Світ ЄС У ЄС готують нову жорстку зраду України у найкритичніший момент: вражаюча заява
У ЄС готують нову жорстку зраду України у найкритичніший момент: вражаюча заява

Раніше між лідерами всіх держав-членів ЄС була досягнута домовленість, і тепер у Єврокомісії розраховують, що кожна країна виконає взяті на себе зобов’язання

14 квітня 2026, 16:50
Клименко Елена

Європейська комісія прогнозує, що Україна зможе отримати перший транш у межах кредитного пакета обсягом 90 млрд євро у другій половині 2026 року. Про це під час брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії з питань бюджету Балаж Уйварі.

У ЄС готують нову жорстку зраду України у найкритичніший момент: вражаюча заява

Він нагадав, що раніше між усіма державами-членами Європейського Союзу було досягнуто політичної домовленості щодо цього фінансового пакета. Наразі в Єврокомісії розраховують, що всі країни ЄС виконають узяті на себе зобов’язання та забезпечать реалізацію погоджених рішень.

За словами Уйварі, Єврокомісія залишається налаштованою здійснити першу виплату в рамках програми у другому півріччі 2026 року. Він також повторив позицію президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка раніше заявляла, що Україна в будь-якому разі отримає фінансування, незалежно від формату його реалізації.

Речник пояснив, що ключові елементи для запуску фінансового пакета вже підготовлені, однак для остаточного затвердження необхідно погодити ще кілька документів. Зокрема, йдеться про завершення роботи над меморандумом про взаєморозуміння, який визначить основні умови надання макрофінансової допомоги.

Окрім цього, планується оновлення "Плану України" в межах механізму Ukraine Facility, який залишатиметься одним із головних інструментів бюджетної підтримки. Також триває підготовка кредитної угоди, яка має юридично закріпити параметри майбутнього фінансування.

У Єврокомісії підкреслюють, що робота над усіма необхідними документами триває, а реалізація пакета залежить від завершення погоджувальних процедур на рівні ЄС. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Кирило Буданов заявив, що наразі не розглядає можливість політичної кар’єри та участі у президентських виборах, оскільки головним завданням для держави залишається її збереження в умовах війни. Про це він розповів в інтерв’ю агентству Bloomberg, коментуючи як свою нинішню роль у системі влади, так і потенційні перспективи в майбутньому політичному житті.



