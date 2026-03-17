Верховная представительница Европейского Союза по внешней политике Кая Каллас заявила, что страны ЕС не намерены заключать новые энергетические соглашения с Россией. Это было объявлено в интервью Reuters. По ее словам, Европейский Союз не проявляет желания возобновлять переговоры с Москвой о сотрудничестве в энергетической сфере, и эта позиция остается неизменной даже в закрытых дипломатических кругах.

"Я была на таких закрытых встречах, и не вижу никакого желания менять эту политику. Когда мы говорим с Россией, самое важное — это определить, о чем конкретно мы хотим с ними договориться", — отметила Каллас.

Она подчеркнула, что в настоящее время Европейский Союз не планирует возвращаться к предыдущим форматам сотрудничества, которые существовали до начала войны в Украине.

Каллас также предупредила, что возвращение к привычным экономическим и энергетическим отношениям с Россией может привести к непредсказуемым последствиям.

"Если мы просто вернемся к прежнему состоянию, это может привести к новым конфликтам. Мы уже видели это раньше, и поэтому должны быть очень осторожны, чтобы не позволить России получить то, к чему она стремится, потому что ее аппетиты будут только расти", — отметила дипломат.

По словам Каллас, ЕС фокусируется на поддержке давления на Россию, чтобы не допустить принятия решений, которые могли бы укрепить ее позиции на международной арене. Европейский Союз продолжит свою политику сдерживания, ориентируясь на сохранение санкций и другие меры, направленные на ослабление России в экономическом и политическом плане.

Как уже писали "Комментарии", председатель Европейского совета Антониу Кошта выразил мнение, что Европейский Союз должен быть готов взять на себя большую роль в переговорах с Россией по завершению войны в Украине в будущем. Этот вопрос приобретает актуальность в связи с возможным пересмотром подходов к дипломатии между западными странами и Россией.