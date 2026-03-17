Головна Новини Світ ЄС У ЄС гучно послали Путіна: яку пропозицію Кремля категорично відхилили
commentss НОВИНИ Всі новини

У ЄС гучно послали Путіна: яку пропозицію Кремля категорично відхилили

Головна дипломатка ЄС розповіла, що обговорюють щодо Москви на закритих зустрічах

17 березня 2026, 14:10
Клименко Елена

Верховна представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що країни ЄС не мають наміру укладати нові енергетичні угоди з Росією. Це було оголошено в інтерв’ю для Reuters. За її словами, Європейський Союз не проявляє бажання поновлювати переговори з Москвою щодо співпраці в енергетичній сфері, і ця позиція залишається незмінною навіть у закритих дипломатичних колах.

"Я була на таких закритих зустрічах, і не бачу жодного бажання змінювати цю політику. Коли ми говоримо з Росією, найважливіше — це визначити, про що конкретно ми хочемо з ними домовитися", — зазначила Каллас.

Вона підкреслила, що на цей момент Європейський Союз не планує повертатися до попередніх форматів співпраці, які існували до початку війни в Україні.

Каллас також попередила, що повернення до звичних економічних і енергетичних відносин з Росією може призвести до непередбачуваних наслідків.

"Якщо ми просто повернемося до попереднього стану, це може призвести до нових конфліктів. Ми вже бачили це раніше, і тому маємо бути дуже обережними, щоб не дозволити Росії отримати те, чого вона прагне, бо її апетити будуть лише зростати", — зазначила дипломатка. 

За словами Каллас, ЄС наразі фокусується на підтримці тиску на Росію, щоб не допустити ухвалення рішень, які могли б укріпити її позиції на міжнародній арені. Європейський Союз продовжить свою політику стримування, орієнтуючись на збереження санкцій та інші заходи, спрямовані на ослаблення Росії в економічному та політичному плані.

Як вже писали "Коментарі", голова Європейської ради, Антоніу Кошта, висловив думку, що Європейський Союз має бути готовий взяти на себе більшу роль у переговорах з Росією щодо завершення війни в Україні в майбутньому. Це питання набуває актуальності у зв'язку з можливим переглядом підходів до дипломатії між західними країнами та Росією.  



