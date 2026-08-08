В ЕС наконец-то нашли выход: кому могут передать замороженные активы РФ

Бывшие высокопоставленные чиновники Германии, Франции и США предложили передать замороженные российские активы из Euroclear под управление новой структуры Европейского союза. Речь идет примерно о 210 млрд евро, доступ к которым Брюссель пока не решается использовать из-за опасений ответных действий Москвы.

Замороженные активы России. Фото: из открытых источников

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, инициативу выдвинули бывший министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, экс-министр по европейским делам Франции Натали Луазо и бывший заместитель советника по национальной безопасности США Далип Сингх. Они считают, что передача средств новому администратору ЕС могла бы снять часть рисков, связанных с их хранением в Бельгии.

По их мнению, нынешняя ситуация создает для Европы "окно возможностей". Они считают, что Россия сталкивается с экономическими и военными проблемами, а Украине необходимы дополнительные ресурсы для продолжения сопротивления. Использование российских средств, считают авторы инициативы, могло бы укрепить позиции Киева в возможных переговорах.

Крамп-Карренбауэр также предупреждает: если ничего не менять, уже в 2027 году выделенные Украине 90 млрд евро могут быть исчерпаны. Тогда Москва способна получить более сильные позиции.

Отдельно инициаторы связывают вопрос с будущими политическими изменениями во Франции и возможным усилением сил, менее заинтересованных в поддержке Украины. Кроме того, они опасаются, что российские активы могут стать предметом будущих договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

При этом предложение остается политической инициативой бывших чиновников. Его реализация потребует решения юридических и политических вопросов внутри ЕС. Однако сама дискуссия показывает: в Европе вновь ищут способ заставить замороженные российские деньги работать на поддержку Украины, не перекладывая основные расходы на европейских налогоплательщиков.

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