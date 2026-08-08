У ЄС нарешті знайшли вихід: кому можуть передати заморожені активи РФ

Колишні високопосадовці Німеччини, Франції та США запропонували передати заморожені російські активи з Euroclear під управління новою структурою Європейського союзу. Йдеться приблизно про 210 млрд євро, доступ до яких Брюссель поки не наважується використовувати через побоювання дій Москви у відповідь.

Заморожені активи РФ. Фото: з відкритих джерел

Як пише Frankfurter Allgemeine Zeitung, ініціативу висунули колишній міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, екс-міністр із європейських справ Франції Наталі Луазо та колишній заступник радника з національної безпеки США Даліп Сінгх. Вони вважають, що передача коштів новому адміністратору ЄС могла б зняти частину ризиків, пов'язаних із їх зберіганням у Бельгії.

На їхню думку, нинішня ситуація створює для Європи вікно можливостей. Вони вважають, що Росія стикається з економічними та військовими проблемами, а Україні потрібні додаткові ресурси для продовження опору. Використання російських коштів, вважають автори ініціативи, могло б зміцнити позиції Києва у можливих переговорах.

Крамп-Карренбауер також попереджає: якщо нічого не міняти, вже 2027 року виділені Україні 90 млрд євро можуть бути вичерпані. Тоді Москва здатна здобути сильніші позиції.

Окремо ініціатори пов'язують питання з майбутніми політичними змінами у Франції та можливим посиленням сил, менш зацікавлених у підтримці України. Крім того, вони побоюються, що російські активи можуть стати предметом майбутніх домовленостей між Москвою та Вашингтоном.

При цьому пропозиція залишається політичною ініціативою колишніх урядовців. Його реалізація вимагатиме вирішення юридичних та політичних питань усередині ЄС. Проте сама дискусія показує: у Європі знову шукають способу змусити заморожені російські гроші працювати на підтримку України, не переводячи основні витрати на європейських платників податків.

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