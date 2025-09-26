logo

В ЕС намекнули на плохие новости о помощи Украине из-за Трампапа: детали
НОВОСТИ

В ЕС намекнули на плохие новости о помощи Украине из-за Трампапа: детали

На этой неделе Трамп убежден, что Украина способна воевать и восстановить контроль над всеми своими территориями в начальных пределах.

26 сентября 2025, 09:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ответственность за прекращение войны в Украине не должна лежать исключительно в Европе. По ее словам, США и НАТО должны брать на себя равноценную долю обязательств. Об этом Каллас сказала во время Генеральной Ассамблеи ООН. Особое внимание она уделила позиции президента США Дональда Трампа:

Фото: из открытых источников

Фото: из открытых источников

"Он пообещал остановить кровопролитие. Следовательно, это не только наша задача", — подчеркнула она.

Ее заявление прозвучало на фоне неожиданного изменения риторики Трампа по поводу войны России против Украины.

На этой неделе Трамп заявил, что считает Украину способной вести боевые действия и вернуть все свои территории к довоенным границам. По его словам, этого можно достичь при поддержке со стороны Евросоюза и НАТО, которые, как он выразился, "могут делать с американским оружием все, что захотят".

Несмотря на то, что в Европе многие положительно восприняли это изменение риторики, ряд аналитиков предупредил: Трамп, вероятно, пытается опрокинуть ответственность на союзников и сократить американское участие в конфликте.

"Без США НАТО не сможет эффективно функционировать. Америка — ключевой игрок в Альянсе. Когда мы говорим о НАТО, мы всегда имеем в виду и США", — подчеркнула Каллас.

Ранее Трамп настаивал на полной остановке закупки российских энергоносителей со стороны стран НАТО. Эту позицию он связывал с дальнейшими действиями США в области санкционной и тарифной политики.

"В этом вопросе Трамп был прав. Мы уже сократили импорт российских энергоресурсов на 80%. Если бы другие страны действовали так же, результат был бы более ощутим. Мы ввели 19 пакетов санкций. Если бы союзники повторили эти меры, война могла бы завершиться быстрее", — считает Каллас.

Она также отметила, что Соединенные Штаты должны повлиять на Венгрию и Словакию — страны, которые остаются крупнейшими покупателями российской энергии в ЕС.

Каллас положительно оценила недавние переговоры Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как уже писали "Комментарии", генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что западные вооруженные силы не могут в дальнейшем использовать дорогие ракеты для сбивания приближающихся дронов.

 



