У ЄС натякнули на погані новини щодо допомоги Україні через Трампап: деталі

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що відповідальність за припинення війни в Україні не має лежати виключно на Європі. За її словами, США та НАТО повинні брати на себе рівноцінну частку зобов’язань. Про це Каллас сказала під час Генеральної Асамблеї ООН. Особливу увагу вона приділила позиції президента США Дональда Трампа:

Фото: з відкритих джерел

"Він пообіцяв зупинити кровопролиття. Отже, це не лише наше завдання", — наголосила вона.

Її заява прозвучала на тлі неочікуваної зміни риторики Трампа щодо війни Росії проти України.

Цього тижня Трамп заявив, що вважає Україну здатною вести бойові дії й повернути усі свої території до довоєнних кордонів. За його словами, цього можна досягти за умов підтримки з боку Євросоюзу та НАТО, які, як він висловився, "можуть робити з американською зброєю все, що захочуть".

Попри те, що в Європі багато хто позитивно сприйняв цю зміну риторики, низка аналітиків попередила: Трамп, ймовірно, намагається перекинути відповідальність на союзників і скоротити американську участь у конфлікті.

"Без США НАТО не зможе ефективно функціонувати. Америка — ключовий гравець в Альянсі. Коли ми говоримо про НАТО, ми завжди маємо на увазі і США", — підкреслила Каллас.

Раніше Трамп наполягав на повному припиненні закупівлі російських енергоносіїв з боку країн НАТО. Цю позицію він пов’язував із подальшими діями США у сфері санкційної та тарифної політики.

"У цьому питанні Трамп мав рацію. Ми вже скоротили імпорт російських енергоресурсів на 80%. Якби інші країни діяли так само, результат був би відчутнішим. Ми запровадили 19 пакетів санкцій. Якби союзники повторили ці заходи, війна могла б завершитися швидше", — вважає Каллас.

Вона також зазначила, що Сполучені Штати мають вплинути на Угорщину та Словаччину — країни, які досі залишаються найбільшими покупцями російської енергії в ЄС.

Каллас позитивно оцінила нещодавні переговори Трампа з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

