В ЕС напомнили о еще одном обещании России: просят Путина не забывать о нем

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Кравцев Сергей
Европейский Союз призвал Россию выполнять данное в январе 2022 года международное обязательство не использовать ядерное оружие и не начинать ядерную войну против любой страны мира. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении ЕС о непрекращающейся агрессии Российской Федерации против Украины.
Европейский Союз. Фото: из открытых источников
В заявлении, объявленном во ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, 16 мая, отмечается, что на прошлой неделе Россия объявила о планировании нестратегических учений ядерного оружия вместе с Республикой Беларусь. Это названо "последним примером" в длинной череде безответственной ядерной риторики, которая подчеркивает последовательный подрыв Кремлем международного мира и безопасности, который Постоянный совет ОБСЕ "решительно осудил".
Кроме того, в ЕС подтвердили "непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".
Брюссель полон решимости "продолжать оказывать Украине и ее народу всю необходимую политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, правовую, военную и дипломатическую поддержку так долго, как это потребуется, и так интенсивно, как это потребуется".
Это обещание дано с учетом насущной необходимости ускорить и интенсифицировать предоставление всей необходимой военной помощи Украине в ее законной самообороне против российского агрессора.
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