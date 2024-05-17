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В ЕС напомнили о еще одном обещании России: просят Путина не забывать о нем

В ЕС говорят, что Россия обещала не применять ядерное оружие

сегодня, 08:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Европейский Союз призвал Россию выполнять данное в январе 2022 года международное обязательство не использовать ядерное оружие и не начинать ядерную войну против любой страны мира. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении ЕС о непрекращающейся агрессии Российской Федерации против Украины.

В ЕС напомнили о еще одном обещании России: просят Путина не забывать о нем

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

В заявлении, объявленном во ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, 16 мая, отмечается, что на прошлой неделе Россия объявила о планировании нестратегических учений ядерного оружия вместе с Республикой Беларусь. Это названо "последним примером" в длинной череде безответственной ядерной риторики, которая подчеркивает последовательный подрыв Кремлем международного мира и безопасности, который Постоянный совет ОБСЕ "решительно осудил".

"Мы решительно призываем Россию придерживаться словом и делом Совместного заявления лидеров пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны и избежании гонки вооружений от января 2022 года, в котором утверждается, что "ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись". И Россия, и Беларусь должны придерживаться своих международных обязательств и обещаний", — отмечается в заявлении ЕС.

Кроме того, в ЕС подтвердили "непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Брюссель полон решимости "продолжать оказывать Украине и ее народу всю необходимую политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, правовую, военную и дипломатическую поддержку так долго, как это потребуется, и так интенсивно, как это потребуется".

Это обещание дано с учетом насущной необходимости ускорить и интенсифицировать предоставление всей необходимой военной помощи Украине в ее законной самообороне против российского агрессора.

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Источник: https://www.eeas.europa.eu/delegations/vienna-international-organisations/osce-permanent-council-no1473-vienna-16-may-2024_en?s=66
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