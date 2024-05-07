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Почему Кремль снова грозит ядерной дубинкой: какие будут последствия

Страна-агрессор и ее народ живут в неком своем измерении

сегодня, 12:44
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Кравцев Сергей
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После того, как ряд западных стран (те же Франция и Великобритания) дали понять, что станут еще мощнее помогать Украине, в России началась очередная ядерная истерика. Российский диктатор Владимир Путин поручил провести учения по применению нестратегического ядерного оружияБывший президент, замсекретарь Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал сыпать очередными угрозамиК нему подключился путинский пресс-секретарь Дмитрий ПесковВ украинской разведке спокойно отреагировали на ядерный шантаж в исполнении РФАналитики американского Института изучения войны (ISW) также считают, что страна-агрессор просто бряцает ядерным оружием, надеясь заставить Запад прекратить оказывать военную поддержку КиевуПочему Кремль, несмотря на предупреждения того же плюс-минус союзника Китая, опять начал размахивать ядерной дубинкой? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Почему Кремль снова грозит ядерной дубинкой: какие будут последствия

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

РФ хочет выторговать мир на своих условиях

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов акцентирует, что Россия всё время всем угрожает. Поэтому удивляться очередным угрозам не приходится.

"У РФ своеобразные фетиши. Там почему-то думают, что с 7 по 9 мая Украина намерена уничтожить Крымский мостСтрана-агрессор и ее народ живут в неком своем измерении. Анализировать и пытаться спрогнозировать их поведение бесполезно, – считает эксперт. – Сейчас вот задумали некие ядерные учения".

При этом даже российское информационное пространство уже наполнено сообщениями, что война будет продолжаться еще достаточно долго. Поэтому РФ и пугает всех ядерных оружием, надеясь так уменьшить помощь Украине и выторговать мир на своих условиях, поясняет Виктор Савинов.

Путин понимает, что применение ядерного оружия повлечет за собой определенные последствия 

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поделился таким комментарием:

"Что касается теперешней ядерной истерики со стороны РФто на это достаточно спокойно отреагировали и в Украине, и на Западе. Обращает на себя внимание, что уровень угроз, озвученный людьми из иерархии российских элит, сейчас намного меньше, чем было хотя бы полгода назад. То есть, Путин понимает, что применение ядерного оружия повлечет за собой определенные последствия и ответ. Причем не только со стороны ЕС и США, но и от Китая".

Игорь Тышкевич напоминает, что еще год назад официальный Пекин достаточно резко отреагировал на тему ядерного шантажа в исполнении РФ.

"Так что в данном случае это скорее бравада, игра на внутреннее поле перед инаугурацией Путина. Мелкая попытка шантажа, направленно на часть государств Европы. Попытка, в принципе, не новая", – резюмирует эксперт.

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