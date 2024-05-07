Почему Кремль снова грозит ядерной дубинкой: какие будут последствия

После того, как ряд западных стран (те же Франция и Великобритания) дали понять, что станут еще мощнее помогать Украине, в России началась очередная ядерная истерика. Российский диктатор Владимир Путин поручил провести учения по применению нестратегического ядерного оружия. Бывший президент, замсекретарь Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал сыпать очередными угрозами. К нему подключился путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков. В украинской разведке спокойно отреагировали на ядерный шантаж в исполнении РФ. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) также считают, что страна-агрессор просто бряцает ядерным оружием, надеясь заставить Запад прекратить оказывать военную поддержку Киеву. Почему Кремль, несмотря на предупреждения того же плюс-минус союзника Китая, опять начал размахивать ядерной дубинкой? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

РФ хочет выторговать мир на своих условиях

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов акцентирует, что Россия всё время всем угрожает. Поэтому удивляться очередным угрозам не приходится.

Страна-агрессор и ее народ живут в неком своем измерении. Анализировать и пытаться спрогнозировать их поведение бесполезно, – считает эксперт. – Сейчас вот задумали некие ядерные учения". "У РФ своеобразные фетиши. Там почему-то думают, что с 7 по 9 мая Украина намерена уничтожить Крымский мост

При этом даже российское информационное пространство уже наполнено сообщениями, что война будет продолжаться еще достаточно долго. Поэтому РФ и пугает всех ядерных оружием, надеясь так уменьшить помощь Украине и выторговать мир на своих условиях, поясняет Виктор Савинов.

Путин понимает, что применение ядерного оружия повлечет за собой определенные последствия

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поделился таким комментарием:

то на это достаточно спокойно отреагировали и в Украине, и на Западе. Обращает на себя внимание, что уровень угроз, озвученный людьми из иерархии российских элит, сейчас намного меньше, чем было хотя бы полгода назад. То есть, Путин понимает, что применение ядерного оружия повлечет за собой определенные последствия и ответ. Причем не только со стороны ЕС и США, но и от Китая ". "Что касается теперешней ядерной истерики со стороны РФ

Игорь Тышкевич напоминает, что еще год назад официальный Пекин достаточно резко отреагировал на тему ядерного шантажа в исполнении РФ.

"Так что в данном случае это скорее бравада, игра на внутреннее поле перед инаугурацией Путина. Мелкая попытка шантажа, направленно на часть государств Европы. Попытка, в принципе, не новая", – резюмирует эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — понимает ли Запад, что РФ ведет войну не только против Украины: почему меняется риторика.



