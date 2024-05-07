Почему Кремль снова грозит ядерной дубинкой: какие будут последствия

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Кравцев Сергей
После того, как ряд западных стран (те же Франция и Великобритания) дали понять, что станут еще мощнее помогать Украине, в России началась очередная ядерная истерика. Российский диктатор Владимир Путин поручил провести учения по применению нестратегического ядерного оружия. Бывший президент, замсекретарь Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал сыпать очередными угрозами. К нему подключился путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков. В украинской разведке спокойно отреагировали на ядерный шантаж в исполнении РФ. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) также считают, что страна-агрессор просто бряцает ядерным оружием, надеясь заставить Запад прекратить оказывать военную поддержку Киеву. Почему Кремль, несмотря на предупреждения того же плюс-минус союзника Китая, опять начал размахивать ядерной дубинкой? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Ядерное оружие. Фото: из открытых источников
Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов акцентирует, что Россия всё время всем угрожает. Поэтому удивляться очередным угрозам не приходится.
При этом даже российское информационное пространство уже наполнено сообщениями, что война будет продолжаться еще достаточно долго. Поэтому РФ и пугает всех ядерных оружием, надеясь так уменьшить помощь Украине и выторговать мир на своих условиях, поясняет Виктор Савинов.
Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поделился таким комментарием:
Игорь Тышкевич напоминает, что еще год назад официальный Пекин достаточно резко отреагировал на тему ядерного шантажа в исполнении РФ.
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