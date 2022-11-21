В ЕС нашли альтернативу энергетическим поставкам из РФ: сумеет ли Европа переключиться на Среднюю Азию

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель выступил с заявлением, что Евросоюз хочет расширить сотрудничество с государствами Средней Азии. В том числе в ракурсе энергетических поставок, импорте критически важного сырья и новых транспортных коридоров в обход России. О чём говорит данное заявление? Насколько реалистична реализация подобного проекта? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Евросоюзе упустил очень много времени, десятилетиями заигрывая с Россией, рассчитывая на поставки в основном оттуда

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, поясняет:

"Евросоюз давно пытался сотрудничать со странами Средней Азии и получать от них энергоносители в обход России. Можно вспомнить такой проект как NABUCCO – газопровод протяженностью 3,3 тыс. км в обход РФ из азиатских стран – в ЕС. Однако россияне его заблокировали, а Евросоюз не смог занять активную позицию и добиться реализации данного проекта".

По словам эксперта, нынешние предложения Борреля весьма интересны, но вопрос в том, насколько смогут страны Средней Азии самостоятельно решать свои внешнеполитические вопросы. Не оглядываясь на мнение тех же РФ (на сегодня, увы, многие из них зависимы от Москвы) и Китая.

"Самые большие запасы природного газа на сегодня находятся в Туркменистане, – рассказывает Владимир Омельченко. – Но пассивная в данном регионе политика ЕС привела к тому, что ресурсы Туркменистана были перехвачены Китаем. И именно китайские энергетические интересы там сейчас доминируют. Построен ряд газопроводов из Туркменистана в КНР, это важные для Пекина диверсификационные маршруты. Думаю, в такой ситуации сложно будет убедить официальный Ашхабад направить газ в сторону Евросоюза. Потому что, во-первых, один раз это не удалось, а во-вторых, сказывается доминирующее влияние Китая. И он точно не заинтересован в диверсификации поставок природного газа в Европу. Ему важнее самому получать этот ресурс".

Что касается таких стран как Узбекистан и Казахстан, с ними, считает эксперт, такие проекты более возможны.

"При этом их газопроводы выгодно тянуть в ЕС по коридору через Россию, но она не даст на это разрешения. Еще вариант – через Каспийское море, через третьи страны. Но это достаточно сложные проекты, – отмечает Владимир Омельченко. – И пока трудно сказать, насколько высока вероятность реализации этой идеи, которая вновь возникла в Евросоюзе, который, к сожалению, упустил очень много времени, десятилетиями заигрывая с Россией, рассчитывая на поставки в основном оттуда (в куда меньшей степени – из Средней Азии). И, как я уже отмечал, в итоге Китай перехватил инициативу в данном регионе, где также остается сильное влияние России. Резюмируя: озвученные Боррелем проекты важны и вполне могут быть реализованы, но не в ближайшем будущем, а в течение, возможно, десяти лет".

Размышления о неких грандиозных проектах между ЕС и Средней Азией – это вполне прагматично

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук акцентирует, что подобные проекты – это всегда длительный процесс. Решение не может быть согласовано, а уж тем более реализовано, в сжатые сроки.

"Это связно, среди прочего, с тем, что нужны серьезные инфраструктурные траты: дороги, мосты, переходы, туннели, которые нужны, чтобы такой коридор заработал. Плюс, если договорятся, – трубопроводы и так далее. Так что быстро это всё точно не появится", – прогнозирует эксперт.

Но, акцентирует он, в данной ситуации важно не столько это, сколько то, что на Западе, похоже, всё более понимают – российская империя становится не просто токсичной, но и опасной. В том числе, с точки зрения того, что там, на фоне проблем, пришедших из-за агрессии против Украины, может начаться хаотизация, которая сделает невозможным использование ее ресурсов, даже при желании.

"А потому размышления о неких грандиозных проектах между ЕС и Средней Азией – это вполне прагматично. И сама постановка вопроса демонстрирует, что рано или поздно некие планы начнут реализовываться. Постепенно, но – неотвратимо и целенаправленно", – констатирует Борис Кушнирук.

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