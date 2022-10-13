В ЕС назвали две страны, которые помогают России спасаться от разрушительного действия санкций

Как говорится во внутреннем отчете Еврокомиссии, переданном государствам-членам, санкции ЕС "подтапливают" способность путинского режима выделять огромные финансы на войну против Украины. В то же время благодаря сотрудничество с Китаем и Турцией России удается обходить санкции и продолжать войну против украинского народа. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на об этом со на издание "EUObserver".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В отчете говорится, что российская экономика больше всего пострадала, когда ЕС ввел санкции против энергетического и банковского секторов России. Россиянам удалось переориентировать лишь две трети европейского экспорта нефти. При том, что продавать "черное золото" Кремлю пришлось с огромными ранее невиданными скидками. Добыча нефти в России в августе снизилась на 10%, а газа – на 22% и это при том, что в это время еще не начало действовать нефтяное эмбарго, которое только сейчас набирает обороты.

При этом в Еврокомиссии обратили внимание всех членов ЕС, что Китай и Турция стали самыми близкими партнерами России за последние 8 месяцев. Эти страны не только отказались вводить санкции против России, но и помогают Москве обходить санкции ЕС. Для подтверждения такого довода можно обратить внимание на простой пример – экспорт 30 крупнейших товарных позиций РФ, попавших под санкции ЕС и США, в Китай в августе увеличился на 20% в годовом измерении. А со второго квартала 2022 года российский экспорт в Турцию выросла в два раза.

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