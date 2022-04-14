В ЕС назвали два критерия, которые будут иметь самое важное значение для вступления Украины

Европейская комиссия обратит внимание на два ключевых момента. В частности, речь идет об оценке демократии в Украине и о рыночной экономике нашего государства. Как сообщают "Комментарии", такое заявление во время эфира телеканала "Рада" сделал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

ЕС – фото из открытых источников

Глава представительства ЕС в Украине подчеркнул, что оценка уровня демократии и анализ рыночной экономики чрезвычайно важны. И именно эти критерии повлияют на ускорение процедуры евроинтеграции.

"Этот процесс ускоренной процедуры должен завершиться к июню. Анализ будет продолжаться до лета и в июне мы надеемся услышать оценку демократии и рыночной экономики от европейских чиновников", – отметил Матти Маасикас в эфире телеканала.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия перешла к плану "Б": кремль планирует создать "сталинградскую историю". Российские оккупанты меняют свою тактику в войне против Украины из-за постоянных проигрышей. Они нуждаются в какой-либо "победе", поэтому перешли к плану "Б". Сейчас россияне сосредоточивают свои силы на некоторых направлениях, в частности на Донбассе, чтобы одержать хоть какие-то победы.

Также "Комментарии" писали, что британская разведка назвала два города, которые окажутся под ударами во время наступления РФ на Донбассе. Сочетание массированных ракетно-артиллерийских ударов и усилий по сосредоточению сил для наступления является возвращением к традиционной русской военной доктрине.

Читайте на портале "Комментарии": США передадут Украине разведданные, с которыми можно вернуть Донбасс и Крым. В то же время американская разведка не будет предоставлять данные о военных целях на территории РФ.

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