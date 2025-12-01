logo

BTC/USD

86832

ETH/USD

2838.08

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС В ЕС назвали новую "красную линию" для мирного соглашения с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

В ЕС назвали новую "красную линию" для мирного соглашения с Россией

Еврокомиссар предупредил, что даже после реализации мирного плана Трампа преступления РФ не должны быть забыты

1 декабря 2025, 08:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Стремление Дональда Трампа заключить мирное соглашение по Украине не должно привести к тому, что российский президент Владимир Путин избежит ответственности за военные преступления. Об этом в интервью Politico заявил еврокомиссар по вопросам правосудия и демократии Майкл Макграт, отметив, что это фактически становится новой "красной линией" для любых переговоров.

В ЕС назвали новую "красную линию" для мирного соглашения с Россией

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

По его словам, попытки "стереть следы российских преступлений" будут неприемлемы для ЕС. "История не одобрит такие решения. Российские должностные лица должны понести ответственность, и именно такой позиции будет придерживаться Европейский союз во всех обсуждениях", — подчеркнул Макграт.

Он добавил, что без наказания Россия может продолжить агрессию, что создаст угрозу нового вторжения. 

"Это была бы историческая ошибка колоссального масштаба", — заявил еврокомиссар.

Украина сообщает, что расследует более 178 тыс. предполагаемых преступлений России со начала полномасштабного вторжения. В ноябре комиссия ООН установила, что российские власти виновны в преступлениях против человечности, включая атаки беспилотниками по гражданским, а также в нарушениях, связанных с насильственным перемещением и депортацией жителей.

"Мы не можем отказаться от прав жертв российской агрессии. Есть достаточно доказательств разрушенных жизней и насильственных выселений", — сказал Макграт.

В то же время Politico отмечает, что команда Трампа пока не проявляет интереса к судебному преследованию Путина. Более того, проект мирного плана США предусматривает поэтапное снятие санкций с России, тогда как европейские лидеры уже заявили, что решение об ограничениях ЕС будет приниматься ими самостоятельно.

Читайте также на портале "Комментарии" - действительно ли уже согласован финальный текст мирного соглашения между Украиной и РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/donald-trump-vladimir-putin-war-crimes-volodymyr-zelenskyy-ukraine/
Теги:

Новости

Все новости