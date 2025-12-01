В ЕС назвали новую "красную линию" для мирного соглашения с Россией

Стремление Дональда Трампа заключить мирное соглашение по Украине не должно привести к тому, что российский президент Владимир Путин избежит ответственности за военные преступления. Об этом в интервью Politico заявил еврокомиссар по вопросам правосудия и демократии Майкл Макграт, отметив, что это фактически становится новой "красной линией" для любых переговоров.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

По его словам, попытки "стереть следы российских преступлений" будут неприемлемы для ЕС. "История не одобрит такие решения. Российские должностные лица должны понести ответственность, и именно такой позиции будет придерживаться Европейский союз во всех обсуждениях", — подчеркнул Макграт.

Он добавил, что без наказания Россия может продолжить агрессию, что создаст угрозу нового вторжения.

"Это была бы историческая ошибка колоссального масштаба", — заявил еврокомиссар.

Украина сообщает, что расследует более 178 тыс. предполагаемых преступлений России со начала полномасштабного вторжения. В ноябре комиссия ООН установила, что российские власти виновны в преступлениях против человечности, включая атаки беспилотниками по гражданским, а также в нарушениях, связанных с насильственным перемещением и депортацией жителей.

"Мы не можем отказаться от прав жертв российской агрессии. Есть достаточно доказательств разрушенных жизней и насильственных выселений", — сказал Макграт.

В то же время Politico отмечает, что команда Трампа пока не проявляет интереса к судебному преследованию Путина. Более того, проект мирного плана США предусматривает поэтапное снятие санкций с России, тогда как европейские лидеры уже заявили, что решение об ограничениях ЕС будет приниматься ими самостоятельно.

