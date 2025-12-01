logo_ukra

У ЄС назвали нову "червону лінію" для мирної угоди з Росією
commentss НОВИНИ Всі новини

У ЄС назвали нову "червону лінію" для мирної угоди з Росією

Єврокомісар попередив, що навіть після реалізації мирного плану Трампа злочини РФ не повинні бути забуті

1 грудня 2025, 08:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Прагнення Дональда Трампа укласти мирну угоду щодо України не повинно призвести до того, що російський президент Володимир Путін уникне відповідальності за військові злочини. Про це в інтерв'ю Politico заявив єврокомісар з питань правосуддя та демократії Майкл Макграт, зазначивши, що це фактично стає новою червоною лінією для будь-яких переговорів.

У ЄС назвали нову "червону лінію" для мирної угоди з Росією

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

За його словами, спроби "стерти сліди російських злочинів" будуть неприйнятними для ЄС. "Історія не схвалить таких рішень. Російські посадові особи мають понести відповідальність, і саме таку позицію дотримуватиметься Європейський Союз у всіх обговореннях", — підкреслив Макграт.

Він додав, що без покарання Росія може продовжити агресію, що утворить загрозу нового вторгнення.

"Це була б історична помилка колосального масштабу", — заявив єврокомісар.

Україна повідомляє, що розслідує понад 178 тис. ймовірних злочинів Росії з початку повномасштабного вторгнення. У листопаді комісія ООН встановила, що російська влада винна у злочинах проти людяності, включаючи атаки безпілотниками щодо цивільних, а також у порушеннях, пов'язаних із насильницьким переміщенням та депортацією мешканців.

"Ми не можемо відмовитись від прав жертв російської агресії. Є достатньо доказів зруйнованих життів та насильницьких виселень", — сказав Макґрат.

У той же час Politico зазначає, що команда Трампа поки що не виявляє інтересу до судового переслідування Путіна. Більш того, проект мирного плану США передбачає поетапне зняття санкцій із Росії, тоді як європейські лідери вже заявили, що рішення про обмеження ЄС прийматиметься ними самостійно.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи справді вже погоджено фінальний текст мирної угоди між Україною та РФ.



Джерело: https://www.politico.eu/article/donald-trump-vladimir-putin-war-crimes-volodymyr-zelenskyy-ukraine/
