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Медведев ошарашил россиян: сколько им еще жить под санкциями

Дмитрий Медведев предупредил россиян, что жить под санкциями придется вечно

сегодня, 12:05
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Кравцев Сергей

Бывший президент России и заместитель председателя Совета нацбезопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что санкции в России будут "навсегда" и "до распада и гражданской войны в США". Как передает портал "Комментарии", такой прогноз Медведев сделал у себя в соцсети.

Медведев ошарашил россиян: сколько им еще жить под санкциями

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

Дмитрий Медведев решил поразмышлять о том, снимут ли Дональд Трамп или Камала Гаррис санкции с России в случае победы на выборах и решил, что нет.

"Санкции против СССР были весь XX век. Они вернулись в ХХI в беспрецедентном масштабе. Поэтому для всех нас – sanctions forever (санкции навсегда – ред.). Вернее – до распада США в ходе неминуемой новой гражданской войны. Ведь Голливуд недаром снимает о ней фильмы", – высказал экс-президент РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Медведев выдал новое бредовое заявление о "чужом Донбассе" и "киевских неонацистах". Своими доводами экс-президент РФ традиционно поделился у себя в Telegram.

"Почему киевские неонацисты так стремятся вернуть совершенно чужой для них Донбасс? Почему их отчаянно поддерживают в этом все бешеные животные, которые сегодня охраняют западный мир: от полудохлого пса Байдена до никчемных гомункулов, стоящих у вонючего корыта в так называемой Прибалтике? Причина банальна: нужны деньги. Бабло — или лавэ, другими словами. И прокравшейся до основания преступной клике Зеленского, которая привела экономику умирающей страны к катастрофе, но которой нужно будет оплачивать счета спонсоров кровавой бойни, и самим спонсорам, паразитирующим на разлагающемся теле Украины", — выдал давний соратник Путина.

Также издание "Комментарии" сообщало – теперь ничто не может сдержать Россию: что дало необычайную уверенность Кремлю.




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