В ЕС обратились с призывом к G20 – есть вариант запустить зерновую сделку

Европейский Союз призвал страны "Большой двадцатки" оказать давление на Россию, чтобы заставить ее вернуться к "зерновому соглашению" и разблокировать экспорт украинского зерна по Черному морю. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в письме главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пишет "le Monde".

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

В этом письме, датированном 31 июля и направленном министрам иностранных дел G20, Жозеп Боррель считает, что российский сельскохозяйственный сектор является "главным бенефициаром" выхода из этого соглашения, заключенного при посредничестве ООН, которое Москва отказалась продлевать в середине июля, что сразу же вызвало рост цен на зерно на рынках.

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"Я хотел бы попросить вашей поддержки в том, чтобы призвать Россию возобновить переговоры и воздержаться от нанесения ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины", — отметил Боррель своим коллегам по G20.

По мнению дипломата, Россию можно убедить вернуться к "зерновому соглашению", если международное сообщество выступит с четкой и единой позицией.

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