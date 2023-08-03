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В ЕС обратились с призывом к G20 – есть вариант запустить зерновую сделку

ЕС призывает партнеров по G20 оказать давление на Россию для возобновления" зерновой сделки"

сегодня, 17:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Европейский Союз призвал страны "Большой двадцатки" оказать давление на Россию, чтобы заставить ее вернуться к "зерновому соглашению" и разблокировать экспорт украинского зерна по Черному морю. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в письме главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пишет "le Monde".

В ЕС обратились с призывом к G20 – есть вариант запустить зерновую сделку

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

В этом письме, датированном 31 июля и направленном министрам иностранных дел G20, Жозеп Боррель считает, что российский сельскохозяйственный сектор является "главным бенефициаром" выхода из этого соглашения, заключенного при посредничестве ООН, которое Москва отказалась продлевать в середине июля, что сразу же вызвало рост цен на зерно на рынках.


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"Я хотел бы попросить вашей поддержки в том, чтобы призвать Россию возобновить переговоры и воздержаться от нанесения ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины", — отметил Боррель своим коллегам по G20.

По мнению дипломата, Россию можно убедить вернуться к "зерновому соглашению", если международное сообщество выступит с четкой и единой позицией.

Читайте также на портале "Комментарии" — турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, наконец, сумел провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным – спустя две недели после выхода россиян из зерновой сделки и террора украинских портов и зернохранилищ, который начался потом. Политики договорились об очной встрече. При этом Путин выразил готовность вернуться к зерновому соглашению, но лишь тогда, когда все российские требования будут выполнены. Тем временем о новых военных преступлениях России – целенаправленном уничтожении портовой инфраструктуры и технических объектов, хранивших украинское зерно, говорят уже не только представители Офиса президента Украины (подчеркивая недостаточно жесткую реакцию мира), но и – румынское руководство. Украинский президент Владимир Зеленский призывает мир не привыкать к российскому террору, подчеркивая, что Москва ведет битву за глобальную катастрофу, за разрушение мирового продовольственного рынка. Почему до сих пор нет адекватной реакции со стороны мирового сообщества на очередной этап эскалации со стороны РФ? Как ситуация с зерновым соглашением и вообще в Черном море может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.lemonde.fr/international/live/2023/08/03/guerre-en-ukraine-en-direct-la-prochaine-etape-est-de-reajuster-la-strategie-militaire-aerienne-selon-un-conseiller-du-president-d-ukraine_6184297_3210.html
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