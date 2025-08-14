logo

В ЕС отреагировали на информацию, что Брюссель уже приготовился к ослаблению санкций против РФ
В ЕС отреагировали на информацию, что Брюссель уже приготовился к ослаблению санкций против РФ

В ЕС уверяют, что сообщения об обсуждении ослабления санкций против РФ всего лишь "спекуляции"

14 августа 2025, 15:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейский Союз не собирается отменять или ослаблять введенные санкции против России. Напротив страны ЕС придерживаются позиции, что только лишь через давления на Москву возможно прийти к миру в Украине. Именно поэтому уже начата работа по подготовке 19-го санкционного пакета, который может быть принят уже в сентябре 2025 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала заместитель главного спикера Европейской комиссии Арианна Подеста. 

В ЕС отреагировали на информацию, что Брюссель уже приготовился к ослаблению санкций против РФ

Санкции против России. Фото: из открытых источников

"Позвольте мне быть абсолютно четкой. Европа будет сохранять давление на Россию... Мы уже приняли 18 пакетов санкций и работаем над 19-м" – заявила заместитель пресс-секретаря ЕК.

Подеста отметила, что Евросоюз пока не обсуждает отмену санкций против России, а наоборот планирует усилить санкционное давление на Россию.

Она выразила надежду, что ЕС сможет принять 19-й пакет санкций против России уже в следующем месяце – то есть, в сентябре.

Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/08/14/7526155/
