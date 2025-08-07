logo

BTC/USD

114549

ETH/USD

3685.26

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.29

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трампа не остановить: кто еще попадет под каток санкций за помощь РФ в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Трампа не остановить: кто еще попадет под каток санкций за помощь РФ в войне

Президент США допустил вторичные санкции США против Китая

7 августа 2025, 07:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп не исключил введения вторичных санкций против Китайской Народной Республики. Об этом он заявил в ходе брифинга в Белом доме.

Трампа не остановить: кто еще попадет под каток санкций за помощь РФ в войне

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналист поинтересовался у президента США, есть ли у него планы по введению дополнительных пошлин на товары из Китая, как это было сделано в отношении Индии.

"Это может произойти, я не знаю, я пока не могу вам сказать. Мы сделали это с Индией, мы сделаем это, наверное, с парой других стран, одной из них может быть Китай", — высказался Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что "есть хорошие шансы на встречу" с правителем России Владимиром Путиным в ближайшее время.

"Мы решили, что сегодня у нас были очень хорошие переговоры с Путиным, и есть большая вероятность, что мы сможем завершить этот долгий и непрерывный путь, но есть большая вероятность, что встреча состоится очень скоро. Не могу вам сказать точно, я был разочарован ранее, но мы помогли решить пять войн", – отметил американский лидер.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен встретиться с лидерами стран БРИКС и обсудить вероятность совместного ответа на пошлины Соединенных Штатов. Такое заявление лидер Бразилии сделал в интервью агентству Reuters.

"Сейчас координации между странами БРИКС нет, но она появится. Какие переговорные возможности маленькой страны перед США? Никакой", — сказал Лула. 

Он добавил, что прежде всего сделает это с лидерами Индии и Китая, а затем и с другими странами организации.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/J6SK7lotKZQ?si=L9fAVgQgkhv_oQ4j
Теги:

Новости

Все новости