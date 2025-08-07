Трампа не остановить: кто еще попадет под каток санкций за помощь РФ в войне

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп не исключил введения вторичных санкций против Китайской Народной Республики. Об этом он заявил в ходе брифинга в Белом доме.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Журналист поинтересовался у президента США, есть ли у него планы по введению дополнительных пошлин на товары из Китая, как это было сделано в отношении Индии.
Он добавил, что прежде всего сделает это с лидерами Индии и Китая, а затем и с другими странами организации.