Трампа не остановить: кто еще попадет под каток санкций за помощь РФ в войне

Президент США Дональд Трамп не исключил введения вторичных санкций против Китайской Народной Республики. Об этом он заявил в ходе брифинга в Белом доме.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналист поинтересовался у президента США, есть ли у него планы по введению дополнительных пошлин на товары из Китая, как это было сделано в отношении Индии.

"Это может произойти, я не знаю, я пока не могу вам сказать. Мы сделали это с Индией, мы сделаем это, наверное, с парой других стран, одной из них может быть Китай", — высказался Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что "есть хорошие шансы на встречу" с правителем России Владимиром Путиным в ближайшее время.

"Мы решили, что сегодня у нас были очень хорошие переговоры с Путиным, и есть большая вероятность, что мы сможем завершить этот долгий и непрерывный путь, но есть большая вероятность, что встреча состоится очень скоро. Не могу вам сказать точно, я был разочарован ранее, но мы помогли решить пять войн", – отметил американский лидер.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен встретиться с лидерами стран БРИКС и обсудить вероятность совместного ответа на пошлины Соединенных Штатов. Такое заявление лидер Бразилии сделал в интервью агентству Reuters.

"Сейчас координации между странами БРИКС нет, но она появится. Какие переговорные возможности маленькой страны перед США? Никакой", — сказал Лула.

Он добавил, что прежде всего сделает это с лидерами Индии и Китая, а затем и с другими странами организации.



