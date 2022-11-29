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В ЕС отреагировали на информацию о дефиците запасов НАТО для помощи Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис опроверг дефицит запасов НАТО

сегодня, 21:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Глава МИД из Литвы Габриелюс Ландсбергис возразил, что у Альянса есть дефицит запаса вооружения, чтобы помочь Украине. Чиновник призывает членов НАТО выделить нашей стране все, что накопилось в их арсеналах. Об этом информирует CNN .

В ЕС отреагировали на информацию о дефиците запасов НАТО для помощи Украине

Военная помощь Украине (фото из открытых источников)

Общаясь с представителями СМИ в Бухаресте, литовский министр подчеркнул, что Украине необходима противовоздушная и противоракетная оборона.

"Все, что у нас есть, нужно отправить немедленно", – отметил Ландсбергис.

Также представитель Литвы признает, что в Альянсе возможны трудности с обеспечением некоторыми боеприпасами, но танки и боеприпасы к ним не являются дефицитом.

"Страны НАТО в основном имеют практически неограниченное количество боеприпасов для основных боевых танков", — подытожил глава литовского Министерства иностранных дел.

"Комментарии" сообщали о том, что Украина получила от Франции дальнобойную систему залпового огня . В Украину прибыла реактивная система залпового огня (РСЗО) LRU из Франции. информацию в Twitter подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников. Министр подчеркнул, что это видимый результат дружбы между президентами Украины Владимиром Зеленским и Франции Эммануэлем Макроном. РСЗО LRU – это французская модификация американской реактивной системы залпового огня M270. РСЗО построено на гусеничной базе БМП "Брэдли". Пусковые установки оснащены Европейской системой управления огнем (EFCS). В зависимости от модификации LRU имеет дальность полета снарядов не менее 80-85 км.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Израиль приехала украинская делегация . 28 ноября в Израиль прибыла украинская делегация с генерал-майором Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает в Twitter журналистка издания 13TV Мории Уолберг.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-11-29-22/index.html
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