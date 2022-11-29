В ЕС отреагировали на информацию о дефиците запасов НАТО для помощи Украине

Глава МИД из Литвы Габриелюс Ландсбергис возразил, что у Альянса есть дефицит запаса вооружения, чтобы помочь Украине. Чиновник призывает членов НАТО выделить нашей стране все, что накопилось в их арсеналах. Об этом информирует CNN .

Военная помощь Украине (фото из открытых источников)

Общаясь с представителями СМИ в Бухаресте, литовский министр подчеркнул, что Украине необходима противовоздушная и противоракетная оборона.

"Все, что у нас есть, нужно отправить немедленно", – отметил Ландсбергис.

Также представитель Литвы признает, что в Альянсе возможны трудности с обеспечением некоторыми боеприпасами, но танки и боеприпасы к ним не являются дефицитом.

"Страны НАТО в основном имеют практически неограниченное количество боеприпасов для основных боевых танков", — подытожил глава литовского Министерства иностранных дел.

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